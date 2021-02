TEST: Huawei Mate 40 Pro

Widać, że odcięcie od usług Google nie służy Huawei. Od wielu miesięcy producent usilnie stara się zastąpić Sklep Play, Gmaila, Mapy i inne aplikacje, do których stracił dostęp w wyniku handlowych obostrzeń pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Firma próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji z różnym skutkiem: w Mate 40 Pro przeszkadzał mi jednak nie tylko brak dostępu do apek Google.

Flagowiec Huawei to okazały, świetnie wykonany produkt, acz dość nieporęczny – te 212 g naprawdę czuć w dłoni. 6,76-calowy ekran OLED ma niezłą rozdzielczość 2772×1344 px, na dodatek okraszoną odświeżaniem 90 Hz. Wyświetlacz jest jasny i ostry; jego harmonię burzy podłużne, umieszczone w lewym górnym rogu wycięcie na 13 megapikselową kamerę do selfie, której towarzyszy czujnik głębi. Wykonane nią fotki wyglądają dobrze, są kolorowe i ostre, chociaż algorytmy obróbki obrazu mają tendencję do nadmiernego rozmywania tła.

Zdecydowanie lepiej wychodzą zdjęcia z tylnego, potrójnego aparatu. Tutaj do dyspozycji otrzymujemy 50-megapikselowy aparat główny, ultraszerokie „oczko” 20 Mpix oraz teleobiektyw 12 Mpix z pięciokrotnym zoomem optycznym. Układ szczególnie dobrze radzi sobie w fotografii w słabym oświetleniu – na fotki wkrada się jedynie nieznaczny szum, a kolory pozostają naturalne i zbalansowane. Tylna kamerka lepiej radzi sobie także w trybie portretowym, gdzie efekt bokeh prezentuje się naturalnie i subtelnie.

Możliwości fotograficzne to zdecydowanie najmocniejsza strona Mate 40 Pro. Pod względem wydajności mamy tu do czynienia z dość typowym flagowcem, wystarczająco szybkim, by odpalić większość apek bez zająknięcia, ale nie wyróżniającym się na tle konkurencji. Telefon ma modem 5G i głośniki stereo, jak również wsparcie dla ładowania Qi. Jedno pełne uzupełnienie baterii starczało mi na niecały dzień, czyli podobnie jak w porównywalnych flagowcach.

Największy problem stanowią same aplikacje – niestety, AppGallery wciąż nie może rywalizować ze Sklepem Play pod względem asortymentu. Owszem, znajdziemy w nim niektóre spośród popularnych programów, na przykład Netflix i Spotify, ale takiego WhatsAppa czy mobilnego klienta Twittera już nie ma. Zawsze pozostają nam zewnętrzne sklepy z aplikacjami typu APKPure, do których wejdziemy z poziomu przeglądarki, chociaż i one nie pomogą nam w zdobyciu programów Google. Te ostatnie po prostu nie działają na Mate 40 Pro, a zastępujące je apki okazały się znacznie mniej użyteczne od tych oryginalnych.

Nie twierdzę, że Huawei nigdy nie pozbiera się po ciosie zadanym mu przez amerykański rząd; być może w przyszłości AppGallery stanie się pełnoprawnym, bogatym sklepem z aplikacjami. Na chwilę obecną to jednak tylko marzenie, zaś Mate 40 Pro – cień fajnego smartfona, którym mógłby być, gdyby nie polityka.

Specyfikacja