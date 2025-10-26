TEST: Honor Magic V5

Honor Magic V5 miał być dowodem na to, że chiński producent potrafi rzucić realne wyzwanie w segmencie składanych smartfonów. Najcieńsza konstrukcja tego typu na świecie, świetna specyfikacja i elegancki design zapowiadały wyjątkowe urządzenie.

Rzeczywiście – pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Telefon jest smukły, lekki, a jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Aluminiowa rama, solidne szkło na zewnątrz i ogólna lekkość konstrukcji sprawiają, że Magic V5 dobrze leży w dłoni i nie męczy podczas dłuższego użytkowania.

Na plus należy zapisać także zewnętrzny ekran AMOLED. Jest jasny, kontrastowy, świetnie nadaje się do codziennego korzystania z aplikacji czy multimediów i właściwie nie czuć, że to „ekran dodatkowy” – spokojnie mógłby funkcjonować jako jedyny. Równie dobrze wypada bateria. Ogniwo o pojemności ponad 5 820 mAh spokojnie wystarcza na cały dzień intensywnego użytkowania, a szybkie ładowanie pozwala uzupełnić zapas energii. To mocna przewaga nad konkurencją, która często wymaga kompromisów w tym obszarze.

Niestety, na tym lista większych zalet się kończy. Wewnętrzny wyświetlacz – czyli główny powód, dla którego kupuje się foldable – okazuje się największym rozczarowaniem. Pokrywa go folia ochronna, która w dotyku jest daleka od szkła, błyszczy, odbija światło i błyskawicznie zbiera odciski palców. Zamiast poczucia premium mamy doświadczenie przypominające tańsze tablety sprzed lat. Do tego zawias, choć teoretycznie wytrzymały, pracuje ciężej niż w konkurencyjnych modelach. Brakuje mu płynności i precyzji, przez co rozkładanie i składanie telefonu nie daje satysfakcji.

Jeszcze większe problemy pojawiają się w oprogramowaniu. MagicOS wciąż nie radzi sobie z optymalnym wykorzystaniem dużego, składanego ekranu. Aplikacje otwierają się w dziwnych proporcjach, zarządzanie kilkoma oknami jest toporne, a gesty często działają nieintuicyjnie. Tam, gdzie Google Pixel Fold czy OnePlus Open oferują dopracowany multitasking i płynne przejścia, Magic V5 sprawia wrażenie produktu niedokończonego. To szczególnie rozczarowujące w urządzeniu kosztującym 8 600 PLN.

Kolejna wada to aparaty. Ogromna wyspa mocno wystaje z obudowy i zaburza jej smukłość, a same zdjęcia – choć poprawne w dobrym świetle – nie dorównują poziomem konkurencji. W nocy widać szumy, autofokus potrafi się gubić, a dynamiczny zakres jest ograniczony. W urządzeniu tej klasy oczekiwałbym wyższej jakości.

Wydajność również nie spełnia oczekiwań. Choć telefon wyposażono w topowy procesor, pod obciążeniem bardzo szybko pojawia się throttling – spadki wydajności, które psują komfort grania czy pracy z bardziej wymagającymi aplikacjami. To kompromis, którego nie powinno być w sprzęcie tej klasy. Być może wynika to z potrzeby obniżania temperatury smukłego urządzenia.

Honor Magic V5 to przykład produktu, który na papierze wygląda świetnie, ale w praktyce nie dorasta do swojej obietnicy. Smukła konstrukcja i dobra bateria to za mało, by ukryć słabości ekranu, oprogramowania, aparatów i wydajności. To foldable, który bardziej imponuje na zdjęciach prasowych niż w codziennym użytkowaniu.

Specyfikacja

CENA 8 599 PLN

8 599 PLN EKRANY 6,43″/7,95″, 2376x1060px/ 2352x2172px

6,43″/7,95″, 2376x1060px/ 2352x2172px RAM 16 GB

16 GB PAMIĘĆ WBUDOWANA 512 GB

512 GB APARATY tylny 2×50 Mp + 64 Mp, przedni 20 Mp

tylny 2×50 Mp + 64 Mp, przedni 20 Mp CPU Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite WYMIARY 4,2/9 x 74,3/145,9 x 156,8 mm

4,2/9 x 74,3/145,9 x 156,8 mm WAGA 222 g