Gdy Pompidou się odnawia, sztuka żyje dalej – teraz także w twoim salonie

Centrum Pompidou wchodzi do Samsung Art Store. 25 arcydzieł z Paryża już od listopada na ekranach telewizorów The Frame.

Remont jednej z najważniejszych instytucji sztuki współczesnej na świecie nie oznacza przerwy w obcowaniu z jej kolekcją. Centrum Pompidou, które przez najbliższe pięć lat będzie zamknięte z powodu modernizacji, nawiązało wyjątkową współpracę z Samsung Art Store. Już od listopada użytkownicy telewizorów Samsung The Frame i The Frame Pro będą mogli podziwiać 25 arcydzieł z paryskiej dzielnicy Beaubourg – od Brancusiego po Pollocka – nie wychodząc z domu.

Wśród dzieł, które trafią do cyfrowej kolekcji, znajdą się m.in. „The Frame” Fridy Kahlo (1938), „Get-Rot-Blau”Wassily’ego Kandinsky’ego (1925), „New York City” Pieta Mondriana (1942) oraz „La Tristesse du Roi” Henri Matisse’a (1952), a także prace Marca Chagalla, Joana Miró, Yves’a Kleina i Petera Doiga. Kolekcja obejmuje ponad sto lat historii sztuki – to Pompidou w pigułce, przeniesione do świata cyfrowego.

„Centrum Pompidou stało zawsze na styku sztuki i innowacji. Dzięki tej współpracy nasza kolekcja nadal będzie oglądana i podziwiana – nawet jeśli nasza fizyczna przestrzeń ulegnie transformacji” – mówi Gaële de Medeiros, Head of International and Economic Development w Centrum Pompidou.

Partnerstwo z Pompidou to kolejny krok Samsunga w udostępnianiu sztuki poza murami muzeów. Telewizory The Frame pozwalają zamienić ekran w cyfrowe płótno, tworząc domową galerię o jakości obrazu godnej muzealnych ścian.

„Sztuka nie traci swojej mocy oddziaływania, gdy zamykają się drzwi galerii – po prostu znajduje nowe możliwości dotarcia. Dzięki telewizorom The Frame dzieła mogą przekraczać granice fizyczne i towarzyszyć nam na co dzień” – podkreśla Daria Greene, Head of Content & Curation w Samsung.

Kolekcja Pompidou dołącza do prestiżowej listy partnerów Samsung Art Store, wśród których są już m.in. The Met, Tate, MoMA i Musée d’Orsay.

Tegoroczny Samsung The Frame Pro to najbardziej zaawansowany model w linii – wyposażony w ekran Neo QLED z jaśniejszymi kolorami, ostrzejszym kontrastem i matową powłoką antyrefleksyjną. Dzięki modułowi One Connect kable można odsunąć nawet na 9 metrów, a ramki telewizora dobrać tak, by idealnie komponowały się z wystrojem wnętrza.

W 2025 roku Art Store jest dostępny także na innych seriach telewizorów Samsung, w tym Neo QLED Mini LED 8K, Neo QLED Mini LED 4K i QLED, otwierając sztuce drogę do jeszcze większej liczby domów.