TEST: Thule Allax threshold

Thule od dziesięcioleci tworzy wysokiej jakości rozwiązania wspierające aktywny styl życia. Firma stawia na design, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania, a jej produkty mają wzbogacać codzienne przygody.

W ostatnich latach marka rozszerzyła portfolio o produkty dla psów, tak aby również czworonożni towarzysze mogli uczestniczyć w podróżach. Thule stawia także na zrównoważony rozwój, a jej rozwiązania regularnie przewyższają normy branżowe – dlatego firma cieszy się renomą wśród entuzjastów outdooru, poszukujących wydajności i długowieczności. Choć jakiś czas temu testowałem już klatkę dla psów Thule Allax, teraz miałem okazję wziąć na warsztat podmodel threshold, który jest przeznaczony do samochodów z progiem powyżej 40 mm. Thule Allax threshold jest dostępny w 5 rozmiarach, a Thule Allax w 10.

Thule Allax to wysokiej jakości, testowana zderzeniowo klatka samochodowa zaprojektowana, by zapewnić psu bezpieczeństwo i komfort podczas podróży. Zbudowana została na mocnej, aluminiowej ramie ze wzmocnionymi panelami, dzięki czemu jest jednocześnie lekka i wytrzymała.

Wyposażono ją w drzwi na siłownikach gazowych, które otwierają się i zamykają miękko, bez nagłych ruchów mogących przestraszyć psa. Wbudowany zamek zwiększa bezpieczeństwo, a otwarta konstrukcja frontu i boków gwarantuje dobrą cyrkulację powietrza i łatwą obserwację zwierzęcia.

Unikalnym rozwiązaniem Allaxa jest regulowana głębokość, która pozwala lepiej dopasować klatkę do różnych modeli aut. Choć zakres regulacji to zaledwie kilka centymetrów, może to wystarczyć, by optymalnie zagospodarować przestrzeń.

Zaokrąglone krawędzie sprawiają, że klatka dobrze przylega do przestrzeni bagażowej, nie marnując miejsca. W zestawie znajdują się paski mocujące, utrzymujące ją w stabilnej pozycji, choć nie są to pasy crash-testowane – klatka nie jest bowiem zaprojektowana do sztywnego przypinania w każdym rogu, lecz do pracy z własną strefą kontrolowanego zgniotu podczas kolizji.

Thule Allax została skonstruowana z myślą o maksymalnej ochronie w razie wypadku i przeszła rygorystyczne testy w Thule Test Center, uzyskując certyfikat TÜV SÜD. Próby obejmowały zderzenia czołowe, tylne oraz symulację dachowania – co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno dla psa, jak i pasażerów.

Klatkę montujemy w przestrzeni bagażowej, opierając ją o pionowe oparcie tylnej kanapy – wyłącznie w takiej konfiguracji była testowana. Model XS pasuje do aut z progiem bagażnika od 40 do 170 mm, a większe rozmiary do progów do 245 mm.

Najważniejszym elementem bezpieczeństwa jest strefa zgniotu, która pochłania siłę uderzenia przy zderzeniu od tyłu. Dzięki specjalnym pinom konstrukcja może skompresować się o dodatkowe 10 cm, co pozwala rozproszyć energię i zmniejsza ryzyko uszkodzenia klatki lub przeniesienia nadmiernej siły na oparcie tylnej kanapy.

Klatka mocowana jest w bagażniku za pomocą pasów z klamrami, które utrzymują ją stabilnie podczas jazdy, ale w razie poważnej kolizji są zaprojektowane tak, by się zwolnić i umożliwić prawidłowe zadziałanie strefy zgniotu. Dodatkowo Allax wyposażono w awaryjne wyjście ewakuacyjne od strony tylnej kanapy – można je otworzyć, przesuwając dwa suwaki i w razie potrzeby całkowicie zdjąć panel, co daje szeroki dostęp do psa.

Thule oferuje także dodatkowe akcesoria. Bumper Protector to wytrzymała osłona chroniąca zderzak samochodu przed zarysowaniami i zabrudzeniem podczas wchodzenia i wychodzenia psa. Składa się do kompaktowych rozmiarów lub może być zaczepiona z przodu klatki. Silicone Dog Mat to z kolei cienka, wodoodporna mata silikonowa zapewniająca komfort i antypoślizgową powierzchnię. Można ją dociąć do rozmiaru klatki. Leash Hook to natomiast prosty, plastikowy uchwyt do smyczy, mocowany bezpośrednio do klatki, utrzymujący akcesoria w porządku. Thule oferuje także torbę do przechowywania dodatkowego ekwipunku.

Thule Allax to bardzo solidnie wykonana, a przy tym elegancka klatka o nowoczesnym wyglądzie. Matowe, czarne wykończenie prezentuje się świetnie, a powierzchnia okazuje się odporna na zarysowania. Konstrukcja jest stabilna, lecz nieprzesadnie masywna.

Otwarta konstrukcja zapewnia świetną wentylację – kluczową zwłaszcza latem, gdy przestrzeń bagażowa może nagrzewać się szybciej niż kabina pasażerska. Zimą również ma to znaczenie, ponieważ bardziej zamknięte klatki mogą utrudniać ogrzewanie przestrzeni psa. Minusem jest większa ilość sierści i brudu wydostających się do bagażnika, choć dolna płyta skutecznie zatrzymuje wodę i zabrudzenia na dnie klatki.

Montaż jest prosty i stosunkowo szybki – wszystkie elementy są ponumerowane, a instrukcja czytelna. Po złożeniu konstrukcja nie wydaje żadnych odgłosów i nie „grzechocze” w czasie jazdy. Drzwi otwierają się płynnie, jednak warto zawsze sprawdzić, czy zamek faktycznie się zatrzasnął, ponieważ zdarza się, że można je domknąć bez pełnego zablokowania.

Ogromną zaletą jest tylne wyjście ewakuacyjne – daje spokój ducha w sytuacjach awaryjnych i pozwala wygodnie wyjąć psa nawet w przypadku starszych zwierząt wymagających pomocy przy wychodzeniu.

Thule Allax to znakomicie zaprojektowana i przemyślana klatka samochodowa, która oferuje świetne połączenie bezpieczeństwa, komfortu i funkcjonalności. Otwarta konstrukcja poprawia cyrkulację powietrza, testy zderzeniowe i strefa zgniotu gwarantują wysoki poziom ochrony, a tylne awaryjne wyjście dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Choć otwarte boki oznaczają więcej sierści w samochodzie, można temu zaradzić, stosując maty ochronne. Oferta akcesoriów – jak osłona zderzaka czy silikonowa mata – uzupełnia zestaw, a montaż jest szybki i intuicyjny. Na minus można wskazać brak dedykowanej miski na wodę czy bardziej wyściełanego legowiska, ale to szczegóły wobec całościowego dopracowania projektu.

Specyfikacja

CENA Od 2 439 PLN

Od 2 439 PLN MAKSYMALNA WAGA PSA od 25 do 45 kg

od 25 do 45 kg WYMIARY od 50 x 50 x 66-72 cm do 70 x 69 x 87-93 cm

od 50 x 50 x 66-72 cm do 70 x 69 x 87-93 cm WAGA od 14 do 24 kg