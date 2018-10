TEST: Harman Kardon Omni Bar+

Jeśli chodzi o jakość audio w domu, dobry soundbar potrafi zdziałać prawdziwe cuda. Po dobraniu odpowiedniego sprzętu, nawet niepozorna kawalerka może zmienić się w domową salę kinową. Zestaw soundbar + subwoofer Omni Bar+ najlepiej czuje się w nieco większych pomieszczeniach, ale po uruchomieniu zaskoczy cię niejednym aspektem brzmienia.

Linia Harman Kardon Omni+ składa się z głośników wyposażonych w możliwość połączenia w bezprzewodowy system audio. W dedykowanej aplikacji można ustawić nie tylko opcje multiroomowe, ale także skonfigurować kilka urządzeń w jedno stylowe, minimalistyczne kino domowe. Całość oczywiście współpracuje z popularnymi serwisami streamingowymi typu Spotify i lokalnymi usługami, takimi jak Chromecast.

Wróćmy jednak do naszego soundbara. Harman Kardon Omni Bar+ robi wrażenie już na pierwszy rzut oka – ponad metrowa obudowa ozdobiona jest jedynie logiem producenta. W podobnej stylistyce utrzymany jest towarzyszący mu subwoofer. Dzięki minimalistycznemu wzornictwu zestaw doskonale skomponuje się z każdym nowoczesnym wnętrzem. Jedyną rzeczą, do której można się przyczepić, jest dość wysoka konstrukcja soundbara. Przed ustawieniem go na stoliku telewizyjnym, warto upewnić się, że ekran telewizora znajduje się ponad 10 cm nad powierzchnią – w innym wypadku obudowa zasłoni część ekranu. Omni Bar+ i towarzyszący mu głośnik niskotonowy można również powiesić na ścianie.

Podłączanie zestawu do telewizora jest banalnie proste, podobnie zresztą jak konfiguracja funkcji sieciowych. Przez większość procesu poprowadzi nas aplikacja Harman Kardon Controller App, która służy także do obsługi funkcji multiroom i sterowania odtwarzaną muzyką. Oprócz urządzeń Bluetooth, soundbar może łączyć się ze Spotify, Tidalem i Deezerem, a także innymi sprzętami audio współpracującymi z Chromecastem.

Przejdźmy jednak do najważniejszej cechy Omni Bar+, czyli brzmienia. To zaś jest przyjemnie ciepłe i szczegółowe. Nawet bez dodatkowych głośników sprzęt tworzy przekonujące wrażenie przestrzenności. Duet soundbar-subwoofer szczególnie dobrze sprawdza się w udźwiękowieniu filmów i gier wideo, gdzie bogaty dźwięk surround wzbogaca doznania. Z miksu wyróżnione są również dialogi, które dzięki temu są klarowne nawet przy cichym odtwarzaniu filmów. Omni Bar+ nieźle radzi sobie również z muzyką, chociaż wyraźnie faworyzuje on średnie tony.

Nowy soundbar Harman Kardon nie należy do najtańszych, ale jego możliwości w pełni uzasadniają wysoką cenę. Nie tylko wypełni on każdy salon ciepłym, ostrym dźwiękiem, ale także idealnie uzupełni jego wystrój.

SPECYFIKACJA