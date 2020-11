TEST: Harman Kardon Citation 200

Inteligentne głośniki to przeważnie stacjonarne urządzenia, które wymagają ciągłego podłączenia do sieci, zarówno elektrycznej, jak i Wi-fi. Testowany Citation 200 jest nietypowym przedstawicielem tej grupy – dzięki wbudowanemu akumulatorowi wychodzi on poza obręb domowego zacisza. Czy głośnikowi od Harman Kardon udało się połączyć to, co najlepsze w urządzeniach stacjonarnych i przenośnych modelach Bluetooth?

Podobnie jak inne produkty z serii Citation, sprzęt otrzymał minimalistyczne wykończenie z miękkiej, eleganckiej tkaniny Kvadrat. Materiał ten jest odporny na ogień i łatwy w czyszczeniu. Górną część głośnika zdobi skórzany uchwyt transportowy, a na dole znajduje się dyskretny dok do ładowania baterii. Wodoodporność klasy IPX4 wystarczy na przykład na imprezę w ogródku, acz nie radzę narażać urządzenia na kąpiel w rzece lub basenie. W trakcie testów jedno ładowanie akumulatora starczało średnio na 7 godzin ciągłej pracy.

Pod względem możliwości dźwiękowych Citation 200 to zdecydowanie klasa premium. Dwa przetworniki – 25-milimetrowy tweeter i woofer 120 mm – łącznie generują 50 W mocy, czyli wystarczająco dużo, by całkowicie wypełnić muzyką średni pokój. Brzmienie głośnika jest pełne i barwne, pod wieloma względami bardzo dojrzałe. Na pierwszy plan wysuwają się niskie tony, porywające dynamiką i głębią, ale nie przesłaniają one sopranów i tonów średnich.

Sprzęt działa w trybie mono, więc aby cieszyć się dźwiękiem stereo, konieczne jest sparowanie dwóch egzemplarzy. Citation 200 możemy również połączyć z innymi kompatybilnymi urządzeniami w system multiroom, jak również przesłać do niego dźwięk za pośrednictwem Apple AirPlay lub Chromecasta.

Aby głośnik mógł z dumą nosić miano „inteligentnego”, powinien być on kompatybilny z przynajmniej jednym asystentem smart home. Tutaj otrzymujemy dostęp do Asystenta Google, którego przywołamy za pomocą komendy głosowej lub specjalnego przycisku. Mikrofony nie miały problemów z wyłapywaniem wydawanych poleceń, dobrze filtrując odgłosy otoczenia. Producent wyposażył urządzenie w możliwość całkowitego wyłączenia funkcji nasłuchiwania – o statusie mikrofonów informują wskaźniki LED.

Poza wspomnianymi już AirPlay i Chromecastem, Citation 200 otrzymał także moduł Wi-fi, obsługujący częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz, jak również Bluetooth. Aplikacja Harman Kardon Remote umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki z różnych źródeł, acz jej działanie pozostawia wiele do życzenia – program okazał się dość powolny, a brak polskiej wersji językowej może utrudnić wielu użytkownikom zdalną obsługę głośnika. Całe szczęście, że Citation 200 otrzymał także klasyczny panel sterowania, a jego mocne strony zdecydowanie przesłaniają te słabe – to naprawdę sympatyczny sprzęt do domu i ogrodu.

Specyfikacja