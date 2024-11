Gra Farming Simulator 25 już w sklepach

Cenega, oficjalny partner firmy GIANTS Software w Polsce, poinformowała, że w sprzedaży dostępna jest już gra Farming Simulator 25. Tytuł dostępny jest w wydaniu pudełkowym na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X w polskiej (napisy) i angielskiej wersji językowej. Wszystkie wydania fizyczne zawierają pakiet MacDon Pack.

Niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na uprawie roli, hodowli zwierząt czy leśnictwie, marzenie o rolnictwie można zrealizować za pomocą nawet małego gospodarstwa i kilku sklepom sprzedającym towary. Długoterminowe cele i ambitne zajęcia zapewnią wirtualnym rolnikom łańcuchy produkcyjne, fabryki, projekty budowlane oraz renowacje zabytków.

Z trzema środowiskami w Ameryce Północnej, Europie i Azji Wschodniej, 25 uprawami, roślinami szklarniowymi, drzewami oraz kilkoma rodzajami zwierząt, każdy rolnik może wybrać swój punkt startowy i styl gry – w pojedynkę lub w trybie kooperacji dla wielu graczy. Entuzjaści pojazdów mogą cieszyć się ponad 400 autentycznymi maszynami od ponad 150 najlepszych międzynarodowych marek, takich jak Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland i Valtra. Inne nowe funkcje obejmują deformację terenu, wydarzenia pogodowe oraz ogólne ulepszenia grafiki i fizyki.

Dzięki większej różnorodności, możliwościom i wyzwaniom, Farming Simulator 25 pozwala graczom eksperymentować, uczyć się i rozwijać. Gra oferuje jeszcze większą dostępność i przystępność dla początkujących graczy dzięki ulepszonym interfejsom użytkownika, informacjom oraz podpowiedziom od postaci niezależnych. Nowy asystent kierowania oparty na GPS, a także ulepszeni pracownicy AI zapewnią dodatkową pomoc i automatyzację na ruchliwych polach.

MacDon oferuje wyższy poziom wydajności zbiorów dzięki pięciu wyspecjalizowanym maszynom we wspomnianym pakiecie MacDon Pack. Zdobądź maszynę M1240 Windrower, hedery DX140 i FD140, heder do ładowania PW8 i heder talerzowy R216Sp kanadyjskiego producenta sprzętu do zbiorów.