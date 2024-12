TEST: Govee Christmas String Lights 2

Chyba nie ma rzeczy, która bardziej kojarzy się ze Świętami Bożego Narodzenia niż ozdobiona choinka. Z dzieciństwa bardzo dobrze pamiętam, kiedy co roku na początku grudnia moja mama wyjmowała wszystkie bombki, łańcuchy i lampki, aby stworzyć świąteczny klimat w naszym domu. Doświadczenie to szczególnie dobrze zapisało mi się w pamięci z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że nie wolno mi było bez pisemnej zgody zawiesić nawet jednej bombki, w obawie, że zawiśnie ona nie w tym miejscu, co trzeba, a po drugie dlatego, że rozwijanie przewodów z lampkami i sprawdzenie każdej żarówki, czy działa (a prawie zawsze jakaś nie działała…), zajmowało więcej czasu niż same święta. Z czasem żarówki w lampkach zostały wyparte przez LED-y. Jednak technologiczne mistrzostwo w tym zakresie osiągnęliśmy dopiero niedawno – wraz z premierą takich świątecznych lampek jak Govee Christmas String Lights 2.

Jak sugeruje nazwa, jest to druga iteracja tego produktu, która wizualnie różni się od swojego poprzednika przewodem o zielonym oplocie. Nie wiem co opętało inżynierów z Govee, aby rok temu przygotować lampki choinkowe z przezroczystym przewodem, ale szczęśliwie Święty Mikołaj w fabryce producenta z poświęceniem przeanalizował uwagi klientów i tym razem mamy w końcu przewód, który niczym kameleon znika pomiędzy igłami choinki. Całe szczęście, że ten dość istotny detal został poprawiony, gdyż cała reszta stoi na bardzo wysokim poziomie. W moje ręce trafił wariant o długości 20 metrów (najkrótszy z dostępnych). Może się to wydawać mało, ale z powodzeniem wystarczyło do hojnego przyozdobienia niespełna 2-metrowego drzewka. Govee Christmas String Lights 2 poza LED-ami RGB ze sterownikiem dostały w tym roku również oddzielną diodę W, która jest odpowiedzialna za generowanie ciepłego światła. Wszystko to nie byłoby jednak czymś specjalnie wyjątkowym, gdyby nie odrobina świątecznej magii płynącej z aplikacji Govee.

String Lights 2, jak każdy inny produkt marki, paruje się z dedykowaną aplikacją producenta, dzięki której możemy stworzyć niemal dowolny efekt świetlny. Ponieważ każda dioda jest sterowana osobno, jesteśmy w stanie stworzyć kolorowy łańcuch z dokładnie takich barw, jakie sobie wymarzyliśmy. Możemy do tego skorzystać z ogromnej liczby przygotowanych przez Govee statycznych, dynamicznych lub muzycznych scen. Do naszej dyspozycji oddano także asystenta AI, który na podstawie tego co mu powiemy (lub napiszemy), zaproponuje scenę świetlną wyłącznie dla nas. Jeśli to nadal za mało, Govee stworzyło technologię Shape Mapping, która na podstawie zdjęcia rozświetlonej choinki jest w stanie zidentyfikować, gdzie dokładnie w danej przestrzeni znajduje się każda dioda. Zapisany w ten sposób obraz możemy z aptekarską dokładnością zapełnić wybranymi kolorami lub skorzystać z sugestii aplikacji. Możliwości jest tak wiele, że z pewnością zabraknie nam świąt na wypróbowanie ich wszystkich.

Jak każdy nowy produkt Govee w ostatnim czasie, również Christmas String Lights 2 można dodać poprzez Matter do każdego ekosystemu smart home, obsługującego ten standard. Istnieje też możliwość typowego podłączenia chmurowego do Google Home i Amazon Alexa.

Nie jest chyba przesadą stwierdzenie, że mamy tu do czynienia z prawdziwym Ferrari świata lampek choinkowych, więc jak się można spodziewać, cena również pasuje do tej analogii. Mimo to muszę szczerze powiedzieć, że już dawno nie czułem tyle radości przy ubieraniu choinki, co w tym roku. Być może zatem w czasach kiedy częściej płacimy za doświadczenia niż produkty, Govee Christmas String Lights 2 znajdzie swoje miejsce również w waszych domach.

Specyfikacja

CENA 65 EUR

65 EUR KOLOR RGBWIC

RGBWIC DŁUGOŚĆ 22 m (200 lampek)

22 m (200 lampek) DŁUGOŚĆ PRZEWODU 2,5 m

2,5 m ODPORNOŚĆ IP65 (przewód i pilot)