Creative Pebble Nova – zupełnie nowa propozycja od Creative

Creative ogłasza wprowadzenie wysoce profesjonalnych zestawów głośników Creative Pebble Nova, będących zaawansowaną wersją popularnej serii Pebble. Model ten zapewnia wyjątkową jakość dźwięku, elegancki design oraz szereg nowoczesnych funkcji, które sprawiają, że stanowią one idealny wybór zarówno dla profesjonalistów, entuzjastów audio, jak również zapalonych graczy, dla których dźwięk to priorytet podczas rozgrywki. Premiera Pebble Nova honoruje dziedzictwo swoich poprzedników, jednocześnie otwierając nowy rozdział w doskonałości dźwięku.

Pebble Nova wykorzystuje innowacyjny system przetworników współosiowych, w którym głośnik wysokotonowy (1”) i średniotonowy (3”) są umieszczone na tej samej osi, co zapewnia idealną spójność w zakresie wysokich i niskich częstotliwości. Dzięki temu, dźwięk jest czysty, precyzyjny i dobrze zbalansowany w całym pasmie przenoszenia (55 Hz – 20 kHz). Dodatkowo, przetworniki są ustawione pod kątem 45°, co pozwala skierować dźwięk bezpośrednio w stronę słuchacza, zapewniając bardziej wciągające i kierunkowe wrażenia audio. W systemie zastosowano również pasywny radiator niskotonowy, który współpracuje z przetwornikami, zwiększając efektywność dźwięku niskotonowego, co skutkuje bardziej dynamicznym dźwiękiem i lepszą projekcją dźwięku. Dodatkowo, dzięki dołączonemu stojakowi, użytkownicy mogą podnieść głośniki, uzyskując lepszą projekcję dźwięku oraz bardziej elegancki wygląd.

Pebble Nova oferuje moc wyjściową 50 W RMS (2x 25 W) oraz szczytową moc 100 W. Taka wydajność pozwala na uzyskanie głębokiego, bogatego dźwięku, odpowiedniego do różnych zastosowań – od pracy w biurze po intensywne sesje muzyczne. Dzięki zastosowaniu zasilacza PD USB-C o mocy 65 W, urządzenie zapewnia stabilną moc oraz wyższą jakość dźwięku, w tym zwiększoną klarowność, mocniejsze basy oraz stały poziom głośności. Aby uzyskać jeszcze lepszą jakość dźwięku, warto głośniki sparować z profesjonalną zewnętrzną kartą dźwiękową kartą Sound Blaster X5.

Pebble Nova oferuje trzy opcje łączności:

Bluetooth 5.3: umożliwia bezprzewodowe przesyłanie dźwięku w wysokiej jakości za pomocą technologii SBC. Zasięg Bluetooth wynosi do 10 metrów.

USB-C: cyfrowe odtwarzanie dźwięku przez kabel USB-C zapewnia wysoką jakość audio bez strat.

AUX-in 3,5 mm: wejście analogowe umożliwia podłączenie urządzeń z tradycyjnym wyjściem audio.

Pebble Nova wyposażony jest w podświetlane pierścienie RGB, które oferują pełne spektrum kolorów. Oświetlenie można dostosować za pomocą dotykowych przycisków na głośnikach lub aplikacji Creative. Dzięki temu użytkownicy mogą tworzyć odpowiednią atmosferę w zależności od nastroju lub otoczenia. Aplikacja umożliwia dostęp do funkcji takich jak:

Surround Sound: rozbudowane efekty przestrzenne.

Smart Volume: automatyczne dostosowanie głośności w zależności od źródła dźwięku.

Bass: dostosowanie poziomu basów.

Dialog+: poprawa czytelności dialogów w filmach i grach.

Crystal Voice: poprawa jakości mowy w komunikacji głosowej.

Aplikacja umożliwia również pełną personalizację oświetlenia RGB, pozwalając na wybór preferowanego koloru i efektów świetlnych.

Uwaga: wsparcie dla systemu macOS planowane jest na pierwszy kwartał 2025 r.

Creative Pebble Nova kosztują 1 199 PLN i można je zamówić na stronie Creative.com.