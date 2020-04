TEST: FiiO EH3 NC

EH3 NC to pierwsze słuchawki nauszne w portfolio marki. Były one gorąco wyczekiwane przez jej fanów: FiiO wielokrotnie udowadniało, że wie, jak robić stylowe i świetnie dostrojone urządzenia audio, a nauszna konstrukcja z aktywną redukcją hałasu to jeden z najbardziej pożądanych gadżetów ostatnich lat. Na szczęście producent po raz kolejny pokazał klasę.

EH3 NC zwracają uwagę już od pierwszego spojrzenia. Kombinacja szkła, włókna węglowego i ekologicznej skóry robi wrażenie, kontrastując z prostym wzornictwem. W przeciwieństwie do większości modeli z ANC, słuchawki leżą na głowie bardzo lekko, niemal „unosząc się” na miękkich poduszkach i bogato wypełnionym pałąku. Osobiście lubię taki lżejszy nacisk, ale podczas gwałtownych ruchów zdarzało im się przesuwać. Konstrukcja ta wpływa także na przedostawanie się dźwięków do otoczenia; w samolocie czy biurowym otoczeniu raczej nikt nie zwróci na to uwagi, ale nie radziłbym zbyt podkręcać dźwięku w bibliotece.

Mimo tego słuchawki zadziwiająco dobrze radzą sobie z pasywnym blokowaniem odgłosów otoczenia. Oczywiście pełne odcięcie się od rzeczywistości wymaga uruchomienia aktywnej redukcji dźwięku. W EH3 NC zastosowano dwukierunkowy, hybrydowy ANC, który potrafi wyłapać imponujący katalog dźwięków, od niskich odgłosów toczących się kół pociągu po uliczny zgiełk.

Praca układu nie wpływa znacząco na jakość dźwięku słuchawek, domyślnie brzmiących neutralnie i głęboko. W EH3 NC zastosowano 45-milimetrowe przetworniki z membranami tytanowymi, które zapewniają wysoką precyzję reprodukcji dźwięków. Na przód wysuwają się dokładne, metodyczne i dynamiczne basy i klarowne soprany; w tle pobrzmiewa natomiast jasna, kolorowa i naturalna średnica. Słuchawki szczególnie błyszczą w gatunkach muzycznych, opierających się o dynamiczne rytmy: fantastycznie brzmiały w nich i utwory R&B, i power metal, ale już atmosferycznemu black metalowi brakowało miejsca do pełnego wybrzmienia.

Charakterystykę dźwiękową EH3 NC można zmienić w aplikacji FiiO Music. Delikatne korekty brzmienia pozwalają dopasować słuchawki do własnego gustu. Ponadto w apce mogłem włączyć i wyłączyć wsparcie dla wybranych kodeków (propozycja FiiO obsługuje wszystkie najważniejsze), skonfigurować wskaźniki naładowania baterii, czy ustawić automatyczne wyłączanie się po określonym czasie bezczynności.

W szczególności ta ostatnia funkcja jest przydatna, pozwala bowiem wydłużyć i tak imponujący czas pracy na baterii – z włączonym ANC sięga on 30 godzin, a bez aktywnej redukcji należy dodać kolejnych 20.

EH3 NC to dość nietypowe słuchawki Bluetooth ANC, ale dzięki miłemu dla ucha brzmieniu, estetycznemu designowi i praktycznym funkcjom dodatkowym na pewno zdobędą rzeszę fanów.

Specyfikacja