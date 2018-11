TEST: FiiO μBTR

FiiO po raz kolejny udowadnia, że dobrze brzmiący sprzęt audio wcale nie musi być szaleńczo drogi i potwornie ciężki. μBTR to miniaturowy wzmacniacz słuchawkowy do bezprzewodowych źródeł dźwięku, który pozytywnie zaskoczył mnie pod wieloma względami.

Pierwszy plus urządzenie otrzymało już na starcie za wysoką jakość wykonania. Obudowa wzmacniacza wykonana została z wytrzymałego tworzywa sztucznego, a zamontowany na tylnej ściance klips umożliwia stabilne przymocowanie sprzętu do ubrania. μBTR ma jedynie 5,5 cm długości, dzięki czemu spokojnie można wsunąć go do kieszeni.

Połączenie Bluetooth pomiędzy wzmacniaczem a smartfonem jest stabilne – podczas słuchania można oddalić się od źródła muzyki na ponad 10 metrów, bez obawy o zerwanie łączności. Parowanie urządzeń dodatkowo ułatwia wbudowany moduł NFC.

Niewielkie rozmiary nie przeszkadzają μBTR w doskonałym brzmieniu. Wydobywa on najlepsze cechy słuchawek, jednocześnie dodając od siebie wyraziste, klarowne basy i soprany oraz ciepłą, bogatą średnicę. Urządzenie pogłębia również przestrzeń dźwiękową, dzięki czemu muzyka wciąga jeszcze bardziej. Wzmacniacz ma wsparcie dla kodeka aptX oraz integrację z Siri. Na jednym ładowaniu można korzystać z niego przez 9 godzin.

Trudno wyobrazić sobie lepszy wzmacniacz słuchawkowy w tej kategorii cenowej – FiiO μBTR jest jak najbardziej godny polecenia.

Cena 120 PLN