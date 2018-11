Samsung prezentuje dyski SSD 860 QVO

Koreański producent zaprezentował właśnie serię dysków wewnętrznych SSD opartych na technologii NAND. Pozwolą one na rozszerzenie pamięci komputera o od 1 do 4 TB w korzystnej jak na ten typ sprzętu cenie.

Seria 860 QVO to kolejna po EVO i PRO linia dysków SSD od Samsunga, tym razem przeznaczona przede wszystkim dla posiadaczy domowych pecetów i notebooków, którzy chcą rozszerzyć możliwości swojego sprzętu. W sprzedaży pojawią się trzy podzespoły o pojemności 1 TB, 2 TB i 4 TB. Dyski skonstruowane są w oparciu o typową dla Samsunga architekturę 4-bitową i wykorzystują 2,5-calowy format i interfejs SATA, które mogą współpracować z większością laptopów i komputerów stacjonarnych. Wykorzystują one technologię NAND, czyli specjalne kości pamięci pozwalające na szybkie i sprawne zapisywanie i odczyt danych. Maksymalna prędkość odczytu sekwencyjnego ma sięgać 550 MB/s, a zapisu – 520 MB/s.

Za dyski zapłacimy od 160 EUR (ok. 690 PLN) za wersję 1 TB do 620 EUR (ok. 2 660 PLN) za 4 TB – oficjalne polskie ceny niestety nie są jeszcze znane. Dyski z serii 860 QVO są objęte trzyletnią gwarancją producenta.