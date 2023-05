Aktualizacja iRobot OS do wersji 6

Premiera iRobotów Roomba serii 900 przyniosła w 2015 roku wiele przełomowych rozwiązań. Jednym z nich był moduł łączności bezprzewodowej, który zapewniał możliwość zarządzania pracą robota z poziomu aplikacji na urządzenia mobilne oraz automatycznej aktualizacji oprogramowania robota. Dzisiaj pionier domowej robotyki prezentuje kolejną wersję swojego systemu operacyjnego – iRobot OS 6.0.

Od momentu wprowadzenia w 2015 roku pierwszych robotów sprzątających Roomba z modułem łączności bezprzewodowej, iRobot widział w tym rozwiązaniu ogrom potencjalnych korzyści dla użytkownika. Z jednej strony daje to możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania robotów, aby nawet pracujący już jakiś czas w domach użytkowników pomocnicy stawali się jeszcze bardziej efektywni. Doskonałym przykładem są tu roboty Roomba serii 600, które swego czasu otrzymały ulepszony system zarządzania energią, który wydłużył czas ich pracy na jednym ładowaniu o 50%.

Z drugiej strony aplikacja iRobot Home oddaje nam w ręce bardzo wygodne i bezpieczne narzędzie do zarządzania pracą robota. W tym zakresie przez lata aktualizacje przyniosły wiele pożądanych przez użytkownika rozwiązań, które pracują obecnie w ramach systemu operacyjnego iRobot OS. Możemy wymienić tu inteligentne mapy Imprint czy cały system spersonalizowanych sugestii sprzątania. Powstają one w oparciu o uczenie maszynowe – robot widzi pewne prawidłowości w poszczególnych cyklach swojej pracy i na ich bazie proponuje zmiany w swoim harmonogramie i metodyce pracy. Przykładowo może zaproponować odkurzanie wokół stołu w jadalni o określonej godzinie, gdy zauważy, że takie zadania wykonuje często. Co więcej, Roomba może zaproponować intensyfikację swojej pracy w okresie pylenia roślin czy linienia zwierząt. System operacyjny iRobot OS doczekał się właśnie swojej szóstej wersji, która przynosi kolejne usprawnienia.

Szybsze mapowanie przestrzeni

Mapowanie przestrzeni, w której mieszkamy jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem, które pozwala zlecić robotowi pracę i dostosować jej parametry do konkretnych pomieszczeń, a nawet obszarów – np. wokół legowiska domowego pupila, czy wokół kuchennych blatów. Wszystko za sprawą tworzonych przez robota inteligentnych map Imprint. Dzięki najnowszej aktualizacji proces mapowania przestrzeni odbywać się będzie 7 razy szybciej. Pozwoli to poszczególnym modelom Roomba serii i oraz Roomba serii j7 szybko oddać w ręce użytkownika wygodne i efektywne rozwiązania, które roboty oferują poprzez inteligentne mapy Imprint.

Inteligentne mapy jeszcze bardziej inteligentne

Aktualizacja do wersji iRobot OS 6.0 umożliwia również szybsze i łatwiejsze dostosowywanie inteligentnych map Imprint, włącznie z automatyczną segmentacją pomieszczeń i nazewnictwem pomieszczeń. W tym celu oprogramowanie skorzysta z możliwości drzemiących w zaawansowanym systemie rozpoznawania obiektów. Zdolność do zidentyfikowania charakterystycznych mebli czy urządzeń pozwoli robotowi wywnioskować faktyczną funkcję danego pomieszczenia – np. piekarnik czy zmywarka zasugerują mu kuchnię, a kanapa i telewizor salon. Rozwiązanie to znacząco ułatwi i przyspieszy proces dostosowywania przez użytkownika inteligentnych map Imprint, aby korzystanie z robota stało się jeszcze bardziej efektywne i wygodne.

iRobot kontynuuje rozwój systemu operacyjnego iRobot OS, aby dostarczać użytkownikom jeszcze lepszego doświadczenia i zwiększać efektywność naszych robotów – mówi Colin Angle, CEO iRobot. Aktualizacje, które przynosi iRobot 6.0 pozwalają klientom sprzątać tak, jak chcą, jeszcze szybciej. Wszystko to za sprawą mocy naszej technologii, która przyspieszy i uprości proces inteligentnego mapowania. Aktualizacje iRobot OS są przez nas dostarczane cyklicznie oraz bezpłatnie, a w kolejnych miesiącach użytkownicy mogą spodziewać się kolejnych rozwiązań. Wszystko to, aby sprzątanie stawało się jeszcze mądrzejsze i efektywniejsze, by zaoszczędzać czas domowników.

Proces udostępniania aktualizacji do wersji iRobot OS 6.0 rozpocznie się 9 maja 2023 r.