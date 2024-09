Diva 6 – nowe kolumny podłogowe z topowej serii marki Indiana Line

Oferta marki Indiana Line powiększyła nowa, wyczekiwana podłogowa kolumna głośnikowa. Diva 6, bo o niej mowa, dołączyła tym samym do entuzjastycznie przyjętych modeli Diva 3, Diva 5 i Diva 7. Ta zaskakująca, trzydrożna konstrukcja zapewnia niezapomniane wrażenia dźwiękowe i wyznacza nowe standardy w swojej klasie, nie tylko pod względem brzmienia.

Nowy podłogowy model Diva 6 to największa konstrukcja w serii Diva Indiana Line. Jest to kolumna 3-drożna, wyposażona w baterię pięciu przetworników, lakierowany front o 30-milimetrowej grubości i otwór bass-reflex umieszczony w podstawie.

Model Diva 6 ma wbudowanych pięć przetworników elektroakustycznych, które zostały stworzone i zoptymalizowane specjalnie na potrzeby tej kolumny głośnikowej. Trzy z nich, każdy o średnicy 150 mm, to rasowe woofery o długim skoku liniowym, odpowiedzialne za przetwarzanie niskich tonów z niedoścignioną w tej klasie precyzją, o co dbają autorskie zawieszenie górne Dual-Wave, sztywne membrany Curv, dopracowane napędy magnetyczne oraz aerodynamiczne, odlewane z aluminium kosze.

Wysokie tony przetwarza 26-milimetrowy tweeter, wyposażony w podwójny, ferrytowy układ napędowy oraz jedwabną kopułkę. Przetwornik szczyci się radialną komorą tłumiącą, która zapobiega podbarwieniom w całym przetwarzanym zakresie częstotliwości. Całości dopełnia gumowany front tweetera, który został wyprofilowany tak, aby zapewnić odpowiednią dyspersję sopranów, a zatem poprawić przestrzenność odtwarzanego dźwięku.

W modelu Diva 6 szczególnie potraktowany został przetwornik średniotonowy o średnicy 150 mm. Jest on umieszczony w osobnej, dodatkowo wytłumionej komorze zamkniętej. Dzięki temu uzyskano mocną, a jednocześnie czystą średnicę, na którą nie wpływają rezonanse wytwarzane wewnątrz obudowy oraz na powierzchni membrany, o co dba wyrafinowane zawieszenie Dual-Wave.

W modelu Diva 6 zastosowano rozwiązania techniczne sprawdzone we wcześniejszych modelach z tej serii. Jednym z kluczowych jest wspomniane, autorskie zawieszenie górne Dual-Wave, które zapewnia szeroki zakres liniowej pracy przetworników elektroakustycznych przetwarzających niskie i średnie częstotliwości, a przy tym zapobiega ich rezonowaniu.

Przetworniki elektroakustyczne, które wykorzystują zawieszenie Dual-Wave mają membrany wykonane z materiału Curv, czyli kompozytu polipropylenowego o dużej sztywności. Membrana Curv łączy zalety membran wykonywanych z tworzyw naturalnych z zaletami membran sztywnych. Pozwala uzyskać ciepłe i przyjemne brzmienie z dużą dynamiką, precyzją i szerokim, wyrównanym pasmem przenoszenia, szczególnie w zakresie niskich częstotliwości.

Diva 6 ma charakterystyczną, dwuczęściową obudowę z MDF, którą tworzą lakierowany panel frontowy o grubości 30 mm, lekko pochylony do tyłu oraz reszta skrzyni. Wnętrze kolumny skrywa solidne poprzeczne wzmocnienia, a całość spoczywa na odlewanych z aluminium nóżkach z wibroizolatorami stabilizującymi całą konstrukcję i nadającymi jej szlachetny wygląd. Pod nimi ukryto wyprowadzony w kierunku podłogi port bass-reflex. Rozwiązanie to zapewnia odpowiednią energię niskich tonów i ułatwia pozycjonowanie kolumny głośnikowej w pomieszczeniu, pozwalając na ulokowanie jej nawet blisko ściany. Jednocześnie pozwala uniknąć problemu, który pojawia się w wypadku przedniego bass-refleksu, czyli emisji w stronę słuchacza rezonansów powstających wewnątrz obudowy. Zastosowane rozwiązania sprawiają, że kolumna ma dość dużą masę w stosunku do gabarytów (18,5 kg). Zwiększa to jednocześnie jej stabilność i niweluje drgania, a ponadto przyczynia się do uzyskania niezwykle precyzyjnego brzmienia niskich oraz średnich tonów.

Podobnie jak w wypadku kolumn Diva 3, Diva 5 i Diva 7 do wyboru są dwie wersje kolorystyczne – czarna lub dębowa z białym frontem. Każdy z wariantów ma matowy lakierowany front i skrzynię pokrytą okleiną PVC. Na wyposażeniu jest czarna, magnetycznie mocowana maskownica.