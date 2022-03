TEST: DJI Action 2

DJI Action 2 to najnowsza generacja kamery sportowej od popularnego producenta dronów. Chcąc udowodnić, że GoPro nie jest jedynym liczącym się graczem w tym segmencie rynku, DJI zdecydowało się na dogłębne odświeżenie Osmo Action – oto jego efekty.

Kamera dostępna jest w dwóch wariantach: w zestawie z dodatkowym akumulatorem i czytnikiem kart microSD lub z odłączanym ekranem przednim, przeznaczonym do kręcenia vlogów. Akcesoria, w tym uchwyty i uprzęże, zostały wyposażone w magnetyczne mocowania, dzięki którym da się je łatwo wymieniać. Większość tych mechanizmów otrzymała dodatkowe, fizyczne zabezpieczenia, więc kamerka nie pozostaje na łasce lub niełasce magnesów.

Action 2 mieści się w dłoni (lub w kieszeni) i waży zaledwie 56 g, co możemy wykorzystać, zakładając ja na szyję, za pomocą dołączonej smyczy. Sprzęt jest prawie trzykrotnie lżejszy od GoPro HERO 10 Black, co odczuliśmy już po kilku godzinach nagrywania.

Mniejsza forma niesie ze sobą pewne ograniczenia. Kamerka od GoPro potrafi robić zdjęcia 23 Mp i nagrywać klipy w 5,3K, zaś w Action 2 do dyspozycji otrzymujemy „jedynie” 12 Mp i filmy w 4K, 2,7K oraz 1080p. Na jakość klipów nie można jednak narzekać: nagrania okazały się barwne i pełne detali, a przy tym kontrastowe. Kamera DJI otrzymała obiektyw o szerokim polu widzenia 155 stopni (dla porównania – u konkurencji znajdziemy 132 stopnie). W ten sposób uwiecznimy imponujące panoramy i krajobrazy, a także więcej akcji na każdym ujęciu.

System stabilizacji obrazu RockSteady działa bez zarzutu, eliminując trzęsące się, niestabilne ruchy kamerki. Poziomowanie horyzontu HorizonSteady dba o to, by nagrania nie przekrzywiały się nawet w sytuacjach, gdy wjeżdżamy rowerem pod górkę lub biegniemy po nierównym terenie. Niestety, funkcja ta działa jedynie podczas nagrywania w trybie 2,7K/60 kl./s lub w gorszej jakości. Na dodatek włączenie stabilizacji obrazu powoduje lekkie obcięcie klatki, a system poziomowania horyzontu zabiera jej jeszcze więcej.

Największym problemem Action 2 okazała się jednak tendencja do przegrzewania. Gdy korzystaliśmy z urządzenia w trybie 2,7K lub 4K przez długi czas, zaczynało się ono mocno nagrzewać, przez co trzymanie go w dłoni było wręcz nieprzyjemne. Co najgorsze, powodowało to skrócenie nagrywanych klipów. Osoby, które chcą rejestrować filmy o długości powyżej 10 minut, mogą mieć z tym poważne problemy – miejmy nadzieję, że producent rozwiąże je za pomocą aktualizacji oprogramowania.

Action 2 to alternatywa dla produktów GoPro, acz użytkownicy, którzy zainwestowali czas i pieniądze w ekosystem konkurencji, nie znajdą tutaj nic odkrywczego. Jeśli szukasz jak najmniejszej i najwygodniejszej kamerki sportowej, propozycja DJI powinna ci jednak w zupełności wystarczyć.

