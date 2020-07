TEST: Denon DHT-S216

Wyobraź sobie klasyczny zestaw kina domowego. Elegancki soundbar tuż pod ekranem, obok potężny subwoofer, a dookoła głośniki satelitarne, precyzyjnie odtwarzające wszystkie odgłosy kierunkowe. Taki kompletny system najprawdopodobniej jest drogi i zajmuje dużo miejsca, przez co nie wszyscy możemy sobie na niego pozwolić. Na szczęście na ratunek przychodzi fantastyczny soundbar Denon DHT-S216.

To kompaktowy, minimalistyczny sprzęt o niskim profilu, który w razie potrzeby zawiesimy na ścianie. W jego górnej części znalazły się przyciski sterowania, a z tyłu komplet złączy: HDMI, HDMI ARC, wejście optyczne i wejście 3,5 mm. Urządzenie pracuje w konfiguracji 2.1; za reprodukcję najniższych efektów dźwiękowych odpowiedzialne są dwa skierowane w dół przetworniki niskotonowe, acz producent przewidział także możliwość podłączenia dedykowanego subwoofera.

Konfiguracja DHT-S216 zajmuje dosłownie kilka minut – ustawiłem soundbar w żądanej pozycji, podłączyłem go do źródła prądu, telewizora i odtwarzacza Blu ray… i gotowe. Ze względu na brak modułu Wi-fi nie da się go bezpośrednio połączyć z serwisami streamingowymi lub inteligentnymi asystentami, ale do słuchania muzyki możemy wykorzystać Bluetooth – bez problemu sparowałem soundbar z moim smartfonem.

Pod względem dźwiękowym DHT-S216 zwraca uwagę głębią i szczegółowością. Oprócz wspomnianych już subwooferów, soundbar został wyposażony w podwójne tweetery i głośniki średniozakresowe oraz technologię DTS Virtual:X. Pozwala ona uzyskać efekt dźwięku otaczającego słuchacza. Podczas seansu ostatnich Avengersów wirtualne kanały immersyjnie oddawały wrażenie znajdowania się w samym centrum akcji. Dobiegające ze wszystkich stron odgłosy efektów specjalnych brzmiały realistycznie i soczyście, ale jednocześnie nie przesłaniały dialogów – funkcja Denon Dialogue Enhancer zadbała o to, żeby nie umknął mi żaden szczegół fabularny.

DHT-S216 może pracować w kilku trybach: neutralnym, muzycznym, kinowym i nocnym. Ten ostatni umożliwia zachowanie głębi niskich tonów przy bardzo cichym ustawieniu soundbara, ubarwiając tym samym nocne seanse. W trybie muzycznym zauważyłem natomiast wyraźne poszerzenie sceny dźwiękowej, dzięki któremu wszystkie instrumenty i wokal satysfakcjonująco wybrzmiewały w przestrzeni. Soundbar nie ma problemu z reprodukcją mocnego, mięsistego basu, barwnej i szerokiej średnicy oraz wyrazistych tonów wysokich. Odtwarzane na nim utwory brzmiały dynamicznie, przejrzyście i soczyście.

Denon DHT-S216 to tak właściwie pełen zestaw kina domowego, zamknięty w atrakcyjnej, kompaktowej i niedrogiej formie. W tej cenie naprawdę trudno o lepszą propozycję.

