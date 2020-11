TEST: Denon CEOL N11 DAB

Poprzednia generacja miniaturowych zestawów audio CEOL okazała się prawdziwym hitem – dzięki kompaktowym wymiarom można było ustawić ją dosłownie wszędzie, a solidna budowa zapewniała czysty, mocny dźwięk. Od jej premiery minęło już jednak trochę czasu, więc Denon postanowił, że czas na drobny facelifting. Oto nowiutki CEOL N11 DAB.

Ta miniwieża jest naprawdę „mini” – amplituner RCDN-11 DAB i zestaw głośnikowy SCN-10 wymagają wygospodarowania jedynie niewielkiej przestrzeni na półce, stole lub parapecie. Kompaktowa forma idzie w parze ze starannym wykończeniem: górną ściankę amplitunera, na której umieszczone zostały przyciski sterowania, pokrywa płyta dotykowa wykonana z materiału wykorzystywanego w lotnictwie, w pełni odporna na zadrapania. Trzy atrakcyjne wersje kolorystyczne – czerń, szarość i biel – pasują do każdego pomieszczenia.

Z tyłu urządzenia znajduje się komplet portów do podłączenia głośników i innych akcesoriów (nawet subwoofera lub telewizora, jeśli chcemy wykorzystać N11 DAB zamiast soundbara) oraz antena radiowa, a z przodu – złącze USB do odtwarzania plików zapisanych na zewnętrznych nośnikach oraz wyjście słuchawkowe.

Największą nowością w stosunku do poprzedniej generacji CEOL jest wsparcie dla cyfrowych formatów radiowych DAB+/DAB. W Polsce jest on póki co dostępny tylko w niektórych miastach, w tym w Warszawie, gdzie testowałem zestaw, więc miłośników radia powinna ucieszyć także obecność klasycznego tunera analogowego AM/FM. Jakość dźwięku nie pozostawiała wiele do życzenia – transmisja charakteryzowała się perfekcyjną czystością, dźwięk brzmiał pełnie i kolorowo, a każda głoska wypowiadana przez spikera była wyraźna i naturalna.

Poza słuchaniem radia, N11 DAB umożliwia także streaming muzyki ze Spotify czy TIDAL-a, jak również lokalne strumieniowanie utworów z dysku NAS, urządzeń Bluetooth, przez AirPlay 2 oraz w systemie multiroom HEOS – wszystko, czego potrzeba do szczęścia. Również tutaj zestaw błyszczy pod względem muzykalności, ale specjalną uwagę chciałbym zwrócić na odtwarzanie płyt CD; N11 DAB jest sztywny i stabilny, więc kręcące się w jego wnętrzu płyty nie wprawiają sprzętu w drganie.

Sprzęt potrafi także odtwarzać pliki MP3 i WMA. Formaty stratne oczywiście nie brzmią tak dobrze jak audio hi-fi z TIDAL-a, ale nie powodują także bólu głowy. Zestaw reprodukuje je z dużym wyczuciem, wydobywając na światło dzienne tyle szczegółów, ile tylko się da.

Oprócz obsługi za pomocą panelu sterowania i aplikacji mobilnej, N11 DAB jest także kompatybilny z Alexą i Asystentem Google – wsparcie dla tego drugiego to nowość w linii CEOL.

Nowa propozycja Denona to miły dodatek do domu – urocze, kompaktowe urządzenie, które umili każdy nasz dzień słodkim, czystym dźwiękiem i intuicyjną obsługą.

Specyfikacja