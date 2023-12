TEST: DALI IO-12

Jeszcze do niedawna AirPods Max legitymizowały na szerszą skalę ideę słuchawek bezprzewodowych o dźwięku najwyższej jakości – lub przynajmniej słuchawek bezprzewodowych o odpowiednio wysokiej cenie – a teraz moda rozszerza się od lewa do prawa. Od Focala po Marka Levinsona każdy chce mieć swój model w tym segmencie.

DALI IO-12 to słuchawki dość duże, szczególnie jeśli chodzi o nauszniki. W dość liberalny sposób wykorzystują skórę na zewnętrznej stronie pałąka oraz z przodu i z tyłu nauszników. Są luksusowe, ale na pewno nie urokliwe w uniwersalny sposób. IO-12 raczej nie przypadną do gustu osobom o mniejszych głowach, biorąc pod uwagę, że ładnie wyściełane, kwadratowe nauszniki należą do największych w segmencie. Jeśli jednak pasują, znajdziesz się w wygodnych i znakomicie skonstruowanych słuchawkach.

DALI IO-12 charakteryzuje wielopunktowa łączność Bluetooth i są kompatybilne z kodekami SBC, AAC i aptX Adaptive. Można je także podłączyć do odtwarzacza źródłowego za pośrednictwem gniazda 3,5 mm lub wejścia USB-C – odpowiednie kable znajdują się w dużym, luksusowym etui podróżnym, do którego mieszczą się słuchawki. Składa się je do niego na płasko. Korzystanie z wejścia USB-C oznacza, że zintegrowany przetwornik cyfrowo-analogowy może natywnie obsługiwać cyfrowe pliki audio o rozdzielczości do 24 bitów/96 kHz – innymi słowy, autentyczne hi-res.

Według DALI dostępna jest tutaj „prosta obsługa bez aplikacji”. W związku z tym ustawienia EQ i aktywnej redukcji szumów kontroluje się na zewnętrznej krawędzi prawej muszli dwoma przyciskami. Ale regulacja EQ to po prostu wybór pomiędzy ustawieniami wstępnymi i podbiciem basu, a ANC obejmuje włączenie, wyłączenie i tryb przezroczystości. Na krawędzi prawej muszli znajduje się przycisk zasilania i parowania. Na jego zewnętrznej powierzchni umieszczono indywidualne regulatory głośności, a także duży przycisk sterujący odtwarzaniem i pomijaniem utworów. Oba nauszniki są wyposażone w mikrofony ze sprzężeniem zwrotnym i mikrofonem do rozmów. Są one również używane podczas sterowania IO-12 za pomocą natywnego asystenta głosowego odtwarzacza źródłowego.

Dźwiękiem zajmuje się kilka pełnozakresowych przetworników dynamicznych o średnicy 50 mm. DALI nie podaje pasma przenoszenia IO-12, ale z przyjemnością omawia system „Soft Magnetic Compound” zastosowany w przetwornikach. Istnieje dość wyraźna sygnatura dźwiękowa, od której DALI IO-12 tak naprawdę nie odbiega, niezależnie od rodzaju muzyki lub standardu pliku cyfrowego, którego słuchasz. Ale – i to nie jest spoiler – te słuchawki brzmią najlepiej, gdy mają do dyspozycji najlepszy sprzęt. Oznacza to w tym przypadku połączenie przewodowe przez USB z komputerem Apple MacBook Pro i plikami bezstratnymi FLAC/ALAC.

Słuchanie muzyki w ten sposób jest niezwykle szczegółowe, energetyczne i wyraziste. Wchodzą głęboko w dół zakresu częstotliwości, serwując dobrze kontrolowane i proste uderzenie, które utrzymuje tempo i przekonujący rytm. Z drugiej strony udaje im się naprawdę gryźć i chrupać, nie pozwalając, aby wysokie tony wymknęły się spod kontroli. A pomiędzy nimi zachowują i ujawniają tak wiele szczegółów na temat techniki i postawy wokalisty, że przypomina to podsłuchiwanie – średnica jest czysta i wymowna, a pod względem tonalnym jest całkowicie przekonująca. A jeśli chodzi o scenę dźwiękową, DALI wykazują się dużym opanowaniem – scena, którą tworzą, jest duża i dobrze zdefiniowana, przestrzenie na niej są tak samo słyszalne jak dźwięki i pomimo imponującego poziomu separacji, ogólna prezentacja jest ujednolicona.

Dobrze, że IO-12 nie zmieniają charakterystyki brzmienia po włączeniu ANC. Funkcja ta jest mile widziana, ale nie musisz bardzo szukać, aby znaleźć parę bezprzewodowych tłumików hałasu, które wykonują dokładniejszą pracę.

DALI IO-12 ma oczywiście wiele zalet – przy odpowiednich narzędziach są w stanie zapewnić naprawdę doskonałą wydajność. Jak każdy produkt nie są jednak dla wszystkich, zwłaszcza dla osób o mniejszych niż przeciętne głowach i tych, którym zależy na topowym ANC.

Specyfikacja

CENA 4 799 PLN

4 799 PLN CZAS ODTWARZANIA NA BATERII do 35 godzin

do 35 godzin WYMIENNE NAUSZNIKI tak

tak MASA 370 g