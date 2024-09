Dysekcja: Apple Intelligence

Cóż, zajęło to trochę czasu, ale Apple w końcu podjęło rękawice i przyjęło sztuczną inteligencję – i, jak zawsze, udało mu się nadać tej technologii własny charakter. To dlatego, że Apple nie ogłosiło po prostu użycia ogólnego AI, jak wiele innych firm w ciągu ostatniego roku. AI firmy Apple oznacza Apple Intelligence i kładzie szczególny nacisk na funkcje, które rozumieją twoje osobiste potrzeby, ale również szanują twoją prywatność. To bardzo typowy dla Apple sposób działania. Pomimo wszystkich przechwałek o innowacyjności, Apple rzadko wymyśla zupełnie nowe technologie. Jednak to, co robi bardzo dobrze, to dostrzeganie pojawiających się technologii, a następnie wymyślanie sposobu, aby przekształcić je w atrakcyjny produkt, który spodoba się ogromnej publiczności na całym świecie. Apple nie było pierwszą firmą, która wypuściła przenośny odtwarzacz muzyki, ani nawet smartfon, ale kiedy w 2001 roku wypuściła iPoda, a w 2007 iPhone’a, wprowadziła do sklepów urządzenia, które były w momencie premiery po prostu o wiele lepiej zaprojektowane niż którykolwiek z rywali, a następnie podbiły świat, ponieważ miliony ludzi naprawdę chciały je posiadać i trzymać w dłoniach, co przełożyło się także na MacBooka Air, iPada czy AirPodsy.

Uczenie maszynowe

To prawda, że Apple trochę odstaje w kwestii AI, ponieważ technologia ta od kilku lat jest na pierwszych stronach gazet, a wiele chatbotów i narzędzi AI jest już szeroko stosowanych. Szaleństwo AI wzmocniło również np. firmę NVIDIA, ważnego producenta wydajnych procesorów do obsługi systemów sztucznej inteligencji. Apple jednak po cichu toruje drogę do swojego wejścia w AI od kilku lat, używając terminu „uczenie maszynowe”, a nie „sztuczna inteligencja”. W 2017 roku wprowadził na rynek iPhone’a 8, który zawierał potężny procesor wielordzeniowy o nazwie A11 Bionic. Procesory wielordzeniowe są obecnie powszechne w większości urządzeń mobilnych i komputerów, ale A11 Bionic był pierwszym procesorem Apple, który wprowadził nową funkcję zwaną „silnikiem neuronowym”. Ten silnik neuronowy pomógł iPhone’owi wykonywać złożone zadania, takie jak rozpoznawanie twarzy, organizowanie zdjęć i filmów, a oczywiście także pomaganie asystentowi głosowemu Siri firmy Apple w rozumieniu poleceń. Wszystkie iPhone’y, iPady i komputery Mac mają teraz procesory z potężnymi silnikami neuronowymi, ale do niedawna Apple nigdzie nie używało terminu „sztuczna inteligencja”, zamiast tego woląc opisywać te funkcje jako „uczenie maszynowe”. Kiedy CEO Apple, Tim Cook, ogłosił Apple Intelligence na konferencji WWDC w czerwcu tego roku, stwierdził, że „używamy uczenia maszynowego w produktach Apple od lat”. Jednak przyznał również, że ostatnie osiągnięcia w zakresie „inteligencji generatywnej” i „dużych modeli językowych” umożliwiły wprowadzenie do produktów jeszcze bardziej zaawansowanych funkcji AI.

Ogłosił także, że Apple przyjmie oprogramowanie sztucznej inteligencji ChatGPT, które zostało opracowane przez OpenAI i jest obecnym liderem rynku w dziedzinie AI. I zamiast po prostu uruchamiać standardową aplikację ChatGPT na swoich produktach, stwierdził, że technologia ta zostanie wbudowana bezpośrednio w system operacyjny urządzeń Apple, zaczynając od nadchodzących aktualizacji iOS 18, iPadOS 18 i macOS Sequoia, które są obecnie w fazie testów beta i mają zostać wydane jesienią. Wersje beta tych aktualizacji systemu operacyjnego są również dostępne publicznie, więc możesz je pobrać za darmo, jeśli chcesz je wypróbować – pamiętaj tylko, że oprogramowanie beta jest zawsze dość niestabilne i pełne błędów, więc nie testuj ich na urządzeniu, na którym znajdują się ważne informacje osobiste lub pliki potrzebne do pracy.

Inteligencja, która cię rozumie

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że Apple faktycznie stosuje dwutorowe podejście do sztucznej inteligencji w swoich produktach. Elon Musk jest głośnym krytykiem OpenAI i jego dyrektora generalnego, Sama Altmana, i groził, że zakaże korzystania z produktów Apple we wszystkich swoich firmach, jeśli przyjmie ChatGPT, ponieważ nie wierzy, że OpenAI można zaufać w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych ludzi. Ale Musk najwyraźniej źle zrozumiał ogłoszenie Apple, ponieważ Apple Intelligence to nie tylko ChatGPT z logo Apple na wierzchu.

Termin Apple Intelligence obejmuje podstawowy zestaw funkcji AI, które Apple opracowało samodzielnie. Te funkcje są wbudowane w systemy operacyjne nowej generacji dla iPhone’a, iPada i Maca i w ogóle nie polegają na ChatGPT. Argument Apple jest taki, że narzędzia AI, takie jak ChatGPT i Gemini firmy Google, mogą wiele nauczyć się o świecie, po prostu patrząc na informacje, które są swobodnie dostępne w internecie (nawet jeśli wiele z nich jest objętych prawem autorskim). „Ale” — mówi wiceprezes Apple Craig Federighi — „te narzędzia wiedzą bardzo niewiele o tobie i twoich potrzebach”. Dlatego Apple Intelligence zostało zaprojektowane tak, aby wykorzystywać informacje przechowywane na twoich osobistych urządzeniach Apple, „aby zapewnić ci inteligencję, która cię rozumie”. A te funkcje w ramach Apple Intelligence mogą wykonywać szeroki zakres zadań, które w ogóle nie wymagają pomocy ChatGPT.

Istnieje zestaw Narzędzi do pisania, których można używać do edycji, przepisywania lub korekty tekstu napisanego w wiadomościach e-mail, listach, raportach lub innych dokumentach. Apple uwielbia swoje ozdobniki, więc istnieje wiele nowych narzędzi graficznych, w tym możliwość tworzenia niestandardowych emotikon, które Apple nazywa Genmojis. W przypadku bardziej złożonych grafik istnieje funkcja o nazwie Image Playground i oczywiście istnieją nieuniknione funkcje edycji zdjęć, takie jak możliwość usuwania osób lub obiektów z tła zdjęcia. Apple Intelligence zapewnia również Siri mocną aktualizację, pozwalając jej zrozumieć bardziej złożone polecenia niż kiedykolwiek wcześniej. Apple wskazuje, że wszystkie te funkcje skupiają się na „osobistej inteligencji”, ponieważ Apple Intelligence ma możliwość przeglądania danych osobowych przechowywanych na urządzeniach i aplikacjach i może wykorzystać te informacje do zrozumienia twoich osobistych potrzeb.

Pisz jak nigdy wcześniej

Narzędzia do pisania w Apple Intelligence są wbudowane w główny system operacyjny urządzeń Apple – iOS, iPadOS i macOS – więc są dostępne we wszystkich aplikacjach, takich jak Mail i Notatki. Są jednak również dostępne w aplikacjach od zewnętrznych deweloperów, takich jak aplikacja do blogowania WordPress lub Microsoft Word. Podczas pisania tekstu do dowolnego dokumentu możesz po prostu zaznaczyć tekst, a następnie kliknąć ikonę Apple Intelligence, która pojawia się obok niego, aby aktywować Narzędzia do pisania. Są tutaj zawarte dwa główne narzędzia do edycji – Korekta i Przepisanie. Możesz użyć Proofread, aby uporządkować swoje pismo, a także otrzymasz sugestie dotyczące poprawy gramatyki lub stylu tekstu, które możesz zaakceptować lub odrzucić podczas czytania dokumentu. Jeśli potrzebujesz trochę więcej pomocy, opcja Rewrite, jak sama nazwa wskazuje, całkowicie przepisze tekst za ciebie. Zarówno Proofread, jak i Rewrite oferują również dodatkowe opcje, takie jak możliwość wyboru „przyjaznego” stylu dla szybkiego skonstruowania e-maila lub „profesjonalnego” dla raportu biznesowego lub listu formalnego. Istnieje opcja „zwięzła”, która może szybko podsumować dłuższe dokumenty, a także masz możliwość utworzenia wygodnej, wypunktowanej listy kluczowych elementów lub funkcji. Te narzędzia do pisania są dostępne w większości aplikacji na urządzeniach Apple, ale Apple Intelligence oferuje również funkcję Smart Reply, która jest specyficzna dla programu Apple Mail. Może ona zrozumieć kontekst otrzymywanych wiadomości e-mail, takich jak zaproszenie na lunch, i zada ci pytania, takie jak „czy weźmiesz udział?” lub „czy twój partner też weźmie udział?”. Aplikacja Mail automatycznie utworzy dla ciebie inteligentną odpowiedź, którą możesz szybko sprawdzić przed naciśnięciem przycisku Wyślij.

Plac zabaw obrazów

Powszechnie wiadomo, że sztuczna inteligencja może tworzyć obrazy – a nawet bardzo przekonujące filmy „deepfake” – oparte na innych obrazach, które są publicznie dostępne w internecie. Jednak Apple Intelligence przyjmuje bardziej osobiste podejście, skupiając się na zdjęciach i innych obrazach, które masz zapisane na swoich urządzeniach Apple. Aplikacja Wiadomości może teraz tworzyć Genmoji, które są jak spersonalizowane emotikony oparte na podanym przez ciebie opisie. Jeśli chcesz wysłać komuś wiadomość, która mówi na przykład „Jesteś bohaterem!”, możesz wpisać opis, taki jak „zdjęcie Jacka latającego w powietrzu jak superbohater”. Apple Intelligence może przeszukać twoją bibliotekę zdjęć, aby sprawdzić, czy są tam zdjęcia Jacka, a następnie utworzyć Genmoji z kreskówkowym obrazkiem Jacka latającego w pelerynie superbohatera. Apple nazywa tę możliwość Image Playground i jest ona również zawarta w innych aplikacjach Apple, takich jak program do prezentacji Keynote i edytor tekstu Pages. Istnieje również samodzielna aplikacja Image Playground, która umożliwia eksperymentowanie z różnymi obrazami i stylami, a Apple udostępnia zewnętrznym deweloperom aplikacji API, które pozwala im korzystać z Image Playground również w ich własnych aplikacjach, więc prawdopodobnie pojawi się na Instagramie, TikToku i w innych aplikacjach społecznościowych w nadchodzących miesiącach.

Kiedy używasz Image Playground, wyświetla on serię kategorii, które działają jak szablony, takie jak „impreza” i „plaża”, lub możesz podać bardziej szczegółowy opis tego, czego potrzebujesz, na przykład „urodziny Jacka na plaży”. Spowoduje to, że Image Playground znajdzie zdjęcie Jacka w bibliotece Zdjęć, doda trochę plażowej grafiki, a może także tort urodzinowy. Aplikacja Image Playground może wyświetlać serię podglądów, dzięki czemu możesz je przejrzeć i zdecydować, który obraz najbardziej ci się podoba i wybierać różne style, co sprawi, że ostateczny obraz będzie wyglądał jak szkic odręczny, bardziej dopracowana ilustracja lub animowany GIF. Istnieje również odmiana funkcji Image Playground, którą Apple nazywa Image Wand. Jest ona wbudowana w aplikację Notatki na urządzeniach Apple i pozwala zamienić szkice w bardziej profesjonalnie wyglądające dzieła sztuki. Wystarczy użyć Image Wand, aby zakreślić szkic w Notatkach, a Apple Intelligence przeanalizuje go i towarzyszący mu tekst, aby zrozumieć kontekst notatki i utworzyć dla ciebie odpowiednią ilustrację.

Oczywiście, jest też aktualizacja AI dla aplikacji Zdjęcia, z nowym narzędziem Cleanup, które może szybko usuwać osoby lub obiekty z tła zdjęcia. Istnieją również ulepszone narzędzia wyszukiwania, umożliwiające korzystanie z naturalnych poleceń głosowych, takich jak „znajdź zdjęcia Izy na koniu”, a nawet możesz wyszukać w pliku wideo dokładny moment „kiedy Iza spada z konia”. Można jednak zauważyć, że Apple Intelligence wycofuje się z możliwości generowania całkowicie nowych filmów, ponieważ prawdopodobnie chce uniknąć kontrowersji związanych z filmami „deepfake” i pornografią.

Super Siri

Oprócz tych funkcji do pracy z tekstem i grafiką, Apple stwierdza również, że jedną z najważniejszych możliwości Apple Intelligence jest możliwość korzystania z informacji osobistych pochodzących z różnych aplikacji na urządzeniach. Jest to prawdopodobnie najbardziej widoczne podczas korzystania z wyśmiewanego asystenta głosowego Siri firmy Apple.

Około 15 lat temu Siri przez krótki moment reprezentowała najnowocześniejszą technologię rozpoznawania głosu. Jednak chwila świetności Siri nie trwała długo i wkrótce została wyprzedzona przez rywali, takich jak Alexa firmy Amazon. W ostatnich latach Siri tak bardzo odstawała od rywali, że wydawało się, że Apple po prostu z niej zrezygnowało.

Jednak według Apple wprowadzenie Apple Intelligence oznacza „nową erę dla Siri”. Teraz możesz używać szerszego zakresu poleceń głosowych, a Siri może przeglądać informacje przechowywane we wszystkich aplikacjach, aby zrozumieć kontekst twoich próśb i poleceń. Jeśli zamierzasz wyjść i spotkać się z kimś na lunch, możesz zapytać Siri „O której jest lunch z Magdą?”, a Siri przejrzy twoje e-maile, aby znaleźć wiadomość od Magdy z odpowiednim czasem i miejscem. Jeśli zapytasz „Ile czasu zajmie dotarcie tam?”, Siri może pokazać ci trasę w aplikacji Mapy, a nawet sprawdzić warunki ruchu, aby przewidzieć wszelkie opóźnienia po drodze. A co najważniejsze, Siri rozumie teraz kontekst, więc zdaje sobie sprawę, że „tam” odnosi się do restauracji, w której spotykasz się z Magdą na lunch. Biorąc pod uwagę, że obecnie Siri ledwo może włączyć światło w sypialni, jest to mile widziana poprawa – chociaż nie jest jasne, jak będzie teraz działać w przypadku korzystania z innych urządzeń Apple, takich jak głośniki HomePod, które nie mają dostępu do Apple Intelligence.

Światowa wiedza

Funkcje Apple Intelligence, które do tej pory omawialiśmy, są w dużej mierze skoncentrowane na „osobistej inteligencji”. Wykorzystują Apple Intelligence do pracy z informacjami, które już masz na swoich urządzeniach i w aplikacjach — zdjęciami, e-mailami i innymi dokumentami — i nie polegają na technologii ChatGPT OpenAI.

Istnieją jednak pewne ograniczenia — na przykład narzędzia do pisania w ramach Apple Intelligence skupiają się tylko na edycji, korekcie i przepisywaniu twojej pracy. Apple Intelligence nie może napisać za ciebie powieści ani scenariusza filmu, ani nawet użyć GarageBand do napisania przeboju „w stylu Billie Eilish”. Zadania takie wymagają szerszej wiedzy, wykraczającej poza informacje przechowywane na twoich osobistych urządzeniach. Apple nazywa to „wiedzą o świecie” i przyznaje, że aplikacje AI, takie jak ChatGPT, lepiej radzą sobie z gromadzeniem ogromnych ilości informacji z internetu, a następnie wykorzystują te informacje do generowania tekstu, grafiki, muzyki i filmów od podstaw (chociaż pisarze, muzycy i inni artyści, których prace są kradzione, mogą mieć coś do powiedzenia na ten temat).

Dlatego Apple nawiązało również współpracę z OpenAI, aby zbudować technologię ChatGPT w Apple Intelligence, aby zapewnić jej szerszą „wiedzę o świecie”. Jeśli zaznaczysz tekst, który napisałeś w dokumencie, narzędzia do pisania w Apple Intelligence pomogą ci go przepisać i ulepszyć. Ale jeśli wpatrujesz się w pustą stronę, menu Narzędzia do pisania zapewni kolejne polecenie o nazwie Komponuj. Po wybraniu opcji Komponuj, najpierw zostaniesz poinformowany, że zamierzasz Komponować za pomocą ChatGPT, dzięki czemu będziesz wiedział, że teraz używasz ChatGPT, a nie tylko wbudowanej funkcji Apple Intelligence. Następnie zostaniesz poproszony o wpisanie opisu, takiego jak „Napisz scenariusz filmu Terminator Kontra Czarodziejka z księżyca”, a ChatGPT przejdzie do przeszukiwania internetu w poszukiwaniu informacji o elektronicznym mordercy i nastoletniej Usagi, aby napisać twój scenariusz. Możesz również użyć ChatGPT, aby utworzyć ilustracje dla scenariusza.

Siri może również używać ChatGPT. Jeśli zadajesz Siri pytanie, na które nie może odpowiedzieć, używając tylko danych przechowywanych w twoich aplikacjach – na przykład „kto wygra amerykańskie wybory prezydenckie w 2024 roku” – Siri zapyta, czy chcesz użyć ChatGPT, aby spróbować znaleźć odpowiedź. Masz również możliwość powiedzenia „nie”, jeśli nie podoba ci się pomysł korzystania z ChatGPT.

W skrócie, Apple Intelligence dotyczy „osobistej inteligencji”, która wykorzystuje informacje i dane, które już masz zapisane na swoich urządzeniach Apple. Jeśli chcesz pójść dalej i użyć „wiedzy o świecie”, aby stworzyć coś nowego, Apple Intelligence powiadomi cię o tym przed przekazaniem twoich żądań i poleceń do ChatGPT. Nadal jest sporo szczegółów na temat Apple Intelligence, które nie są do końca jasne, będąc w fazie rozwoju. Apple przekazało również, że ma nadzieję zaoferować w przyszłości inne technologie AI jako alternatywę dla ChatGPT (w taki sam sposób, w jaki oferuje wyszukiwarki takie jak DuckDuckGo jako alternatywę dla Google w swojej przeglądarce internetowej Safari). Więc chociaż Apple mogło trochę późno przekonać się do mody AI, wydaje się, że odrobiło pracę domową i zaprojektowało Apple Intelligence tak, aby zapewnić bardziej osobistą formę, która rozumie twoje osobiste potrzeby bez poświęcania zbyt wiele w kwestii prywatności. Twój ruch, Elonie…