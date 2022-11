TEST: CUPRA Formentor 2.0 TSI 310 KM

Do testów trafiła do mnie CUPRA Formentor VZ o mocy 310 KM. Przez pewien czas była to najpotężniejsza wersja w gamie. Swój tytuł utraciła na rzecz VZ5 o mocy 390 koni z pięciocylindrowym silnikiem znanym z Audi RS 3, RS Q3 i TT RS. To może być najbardziej ekscytująca opcja, ale sprawdzany VZ pozostaje prawdopodobnie tym najbardziej pasjonującym i rozsądnym zarazem wyborem.

Na papierze różnica między nimi wynosi 80 KM, mniejszy prześwit (-10 mm), powiększone koła (20”) i mocniejsze tarcze. Tutaj warto wspomnieć, że liczba egzemplarzy VZ5 jest ściśle ograniczona, a znacząco wyższa cena raczej nie zachęca do doinwestowania w Formentora. Nie twierdziłbym może tak, gdyby nie fakt, że polubiłem się z VZ i jego sercem, czyli 2-litrowym, czterocylindrowym silnikiem TSI pod maską. To jednostka EA888, który znajdziemy np. w Volkswagenie Golfie R, a która w CUPRZE Formentor VZ charakteryzuje się maksymalnym momentem obrotowym 400 Nm. Cała mechaniczna moc jest zarządzana przez siedmiobiegową automatyczną skrzynię biegów (podwójne sprzęgło), która przekazuje moc na wszystkie cztery koła, dzięki czemu ten hiszpański crossover jest w stanie przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 4,9 sekundy i osiągnąć maksymalną prędkość 250 km/h.

Ale Formentor VZ to coś więcej niż sprint w linii prostej. Również radzi sobie bardzo dobrze, gdy pojawiają się zakręty. I to jest cecha, którą nie wszystkie auta w tym segmencie mogą się pochwalić. Podwozie jest na najwyższym poziomie, a dowodem na to, że jest to dobrze skonstruowany samochód, jest fakt, że oferuje wciągającą jazdę zarówno w tych bardziej zakręconych wersjach, jak i w podstawowym, skromniejszym wariancie 1.5 TSI, którym kiedyś miałem okazję przejechać się przez parę godzin.

Skrzynia biegów DSG charakteryzuje się prostą, szybką i wydajną obsługą. W sumie do wyboru mamy cztery tryby jazdy (Comfort, Sport, CUPRA i Individual), i to właśnie w trybie CUPRA jesteśmy w stanie wycisnąć cały dynamiczny potencjał tego modelu, który standardowo wyposażony jest w amortyzatory o zmiennej twardości, które można regulować do 15 poziomów.

Tryb ten bezpośrednio wpływa na reakcję przepustnicy, zarządzanie skrzynią biegów, masę kierownicy i sztywność zawieszenia, jednocześnie modyfikując działanie kontroli trakcji i odgłos wydechu, który zyskuje bardziej chropowate kontury, choć moim zdaniem zbyt sztuczne.

Niezależnie od wybranego trybu, układ kierowniczy jest zawsze bardzo komunikatywny

Jedno jest jednak pewne, że niezależnie od wybranego trybu, układ kierowniczy jest zawsze bardzo komunikatywny, a przednia oś szybko reaguje. A to sprawia, że wrażenia za kierownicą tego Formentora są tak interesujące. Należy pamiętać, że kiedy eksplorujemy tryb CUPRA (lub nawet Sport…), średnie spalanie tego hiszpańskiego modelu gwałtownie rośnie: stosunkowo łatwo jest dobić do około 12 l/100 km. Jeśli jednak mamy jakąś dyscyplinę, można utrzymać się poniżej 10 l/100 km. Nie są to imponujące wyniki, ale trzeba pamiętać, że jest to sportowy crossover o mocy 310 KM i praktycznie 1 650 kg wagi. I w tym przypadku naprawdę wierzę, że dynamika pozwala na lekkie przymknięcie oczu na konsumpcję.

Formentor VZ wydaje mi się wersją, która najlepiej łączy sportowy charakter, który model idealizuje, z wykorzystaniem w tak zwanym „prawdziwym świecie”. Nie jest tak grzeczny jak słabsze propozycje, a sztywniejsze zawieszenie (i 19-calowe felgi) jest wyczuwalne na drogach o słabszej nawierzchni. Poza tym pozostaje wszechstronną propozycją. I nawet przy niższej linii dachu pozwala dwóm dorosłym o średnim wzroście dość wygodnie zmieścić się na tylnych siedzeniach. 420 litrów pojemności w bagażniku jest dość optymalną pojemnością.

Od kiedy pierwszy raz wszedłem do CUPRA Formentora VZ o mocy 310 KM było dla mnie jasne, że to model „dobrze urodzony”. A jeśli widać to w roli, jaką pełni jako ambasador, należy pogratulować młodej, hiszpańskiej marce tego crossovera, który oferuje wciągającą i przyjemną jazdę.

Specyfikacja