TEST: OnePlus 10T

Wyposażony w niezwykle szybkie ładowanie 150 W i wielozadaniowy najnowszy chipset, OnePlus 10T to wszechstronny flagowiec marki. Czy będzie to dobry zakup? Sprawdźmy!

Smartfon jest sprzedawany w kultowym czerwonym pudełku, które jest podstawowym projektem od czasów OnePlus 7T. W środku poza telefonem znajduje się zasilacz 150 W SUPERVOOC, szpilka do wysuwania tacki SIM, kabel USB-C do USB-C i papierologia.

Konstrukcja telefonu wydaje się nieco tania, ponieważ bok telefonu pokryty jest chromowanym plastikiem zamiast szkłem. Błyszczący wariant jest magnesem na odciski palców. Innym elementem, który mi przeszkadza, jest decyzja o przesunięciu wycięcia aparatu do selfie z narożnika na środek. Wolałbym, aby aparat pozostał w lewym rogu ekranu, gdyż teraz bardziej przeszkadza podczas grania i oglądania filmów.

OnePlus 10T ma 6,43-calowy wyświetlacz Fluid AMOLED, który zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów. Przy grubości 8,8 mm telefon jest nieco ciężki, waży 203,5 g, ale nadal jest wygodny. Smartfon jest wyposażony w system OxygenOS 12.1, rozsądny ze względu na minimalny bloatware. Można się także spodziewać, że telefon zostanie zaktualizowany do OxygenOS 13.

OnePlus 10T pracuje na chipsecie Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1. Testy w Geekbenchu 5 nie zachwycają wynikami, i jeśli chodzi o wydajność stawiają smartfona na tej samej półce co Sony Xperię 5 III, czyli mid-endowej poprzedniej generacji. W praktyce jednak OnePluss 10T nie miał problemów z otwieraniem kilku aplikacji jednocześnie. Problemy zaczęły pojawiać się w grach. Przy Tower of Fantasy doświadczyłem ogromnych spadków liczby klatek na sekundę podczas wchodzenia w nowe obszary.

Ładowanie telefonu od 25 do 100% zajmuje około 17 minut

Natywny interfejs aparatu OnePlus 10T jest standardem, z trybami takimi jak nocny, Pro i licznymi dodatkowymi opcjami rozszerzającymi możliwości foto/video. Telefon ma również potrójną konfigurację aparatu, która obejmuje główne oczko 50 Mp, ultraszeroki obiektyw 8 Mp i makro 2 Mp, a także do selfie 16 Mp. Główny aparat rejestruje dość szczegółowe obrazy i filmy. Jeśli nie lubisz grzebać w ustawieniach, sztuczna inteligencja może pomóc w poprawie jaskrawości, ekspozycji i kontrastu obrazu lub wybraniu najlepszego trybu dla fotografowanego obiektu. Dzięki czujnikowi IMX766 tryb nocny tworzy zaskakująco dobre obrazy, zachowując oryginalne kolory. Wykonanie zdjęcia w takich warunkach zajmuje jednak trzy sekundy, co może generować rozmazane obrazy, jeśli fotografuje się poruszający się obiekt. Maksymalny zoom, który polecam, to 3x, w innym przypadku zdjęcia będą brzydkie lub bardzo ziarniste.

Ultraszeroki obiektyw jest mniej więcej taki sam jak w smartfonie ze średniej półki: Nord 2T, gdzie kolory wyglądają dobrze w jasno oświetlonych obszarach, ale ulegają znacznemu pogorszeniu przy słabym oświetleniu. Aparat do selfie robi przyzwoite zdjęcia, jednak wydają się przesycone w bardzo jasnym słońcu. Nagrywanie filmów telefonem jest całkiem przyjemne, zwłaszcza, że jest tu opcja 4K 60 fps z trybem Ultra Steady, która może pomóc w stabilizacji.

Żywotność baterii OnePlus 10T wynosi do 10,5 godziny przy odświeżaniu dynamicznym 120 Hz i, co ciekawe, o godzinę mniej przy odświeżaniu stałym 60 Hz. Najbardziej imponującą częścią OnePlus 10T jest niezwykle szybkie ładowanie przewodowe SUPERVOOC o mocy 150 W. Ładowanie telefonu od 25 do 100% zajmuje około 17 minut. Ponieważ smartfon jest sprzedawany jako telefon flagowy, można się spodziewać, że będzie wyposażony w ładowanie bezprzewodowe. Nic bardziej mylnego, gdyż firma postanowiła w pełni skupić się na wspomnianym superszybkim ładowaniu kablowym. Pomimo nowej technologii dotykowej, haptyka w OnePlus 10T jest pusta podczas pisania, a nawet korzystania z trybu gestów. Co więcej, globalna wersja telefonu nie ma żadnej ochrony IP.

Cena OnePlus 10T w zależności od wariantu waha się od 3 900 do 4 200 PLN, jednak przez liczbę uchybień w tym flagowcu trudno jest go polecić komukolwiek w gąszczu innych propozycji.

