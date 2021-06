TEST: Creative Stage V2

Chcesz szybko i łatwo poprawić brzmienie swojego telewizora, systemu audio lub komputera? Najprostszym sposobem jest zakup odpowiedniego soundbara – wystarczy, że podłączysz taką cudowną „belkę” do swojego sprzętu, a różnicę usłyszysz już od pierwszego tonu. Wydłużona forma głośnika natychmiast dodaje dźwiękowi przestrzenności, a dedykowany subwoofer podkręca odgłosy efektów specjalnych, uzupełniając je o przyjemną głębię. Na dodatek dobry soundbar wcale nie musi kosztować fortuny, czego najlepszym przykładem jest Creative Stage V2.

Mamy tu do czynienia z kompaktowym zestawem 2.1 z subwooferem i obsługą Bluetooth. Mimo niskiej ceny, urządzenie prezentuje się atrakcyjnie – czarne wykończenie i płaska, lekko zwężająca się ku tyłowi forma wpasują się w większość wystrojów pomieszczeń. Za metalowym grillem umieszczony został niewielki wyświetlacz, który pozwala sprawdzić aktualny poziom głośności i ustawienia. Soundbar można zawiesić na ścianie lub postawić na półce pod telewizorem; podczas ustawiania sprzętu warto mieć jednak na uwadze, że jest on połączony dwumetrowym przewodem z pasywnym subwooferem, więc obydwa elementy nie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie.

Sam wybór portów nie należy do szczególnie imponujących, ale też nie przeszkadza w swobodnym korzystaniu z urządzenia – do dyspozycji otrzymujemy HDMI ARC, złącze USB-C, wejście AUX i wejście optyczne, którym towarzyszy moduł Bluetooth 5.0 z kodekiem SBC. Stage V2 działa na zasadzie plug’n’play, więc aby z niego skorzystać nie musiałem przeprowadzać żadnej wstępnej konfiguracji – ot, wystarczyło połączyć go z HDMI ARC w telewizorze i włączyć.

Do sterowania pracą soundbara służy dołączony do zestawu pilot z gumowymi, miękkimi przyciskami. Oprócz podstawowych kontrolek znajdziemy na nim skróty, służące do wybierania jednego z pięciu źródeł dźwięku, przełącznik trybów Surround i Clear Dialog oraz regulację poziomu tonów wysokich i niskich. Pilot jest zasilany dwiema bateriami AAA, które musimy dokupić samodzielnie.

Podczas testów na pierwszy ogień poszły filmy i seriale z serwisów streamingowych. W oscarowym Procesie Siódemki z Chicago Stage V2 poradził sobie bezbłędnie. Film należy do gatunku tych „przegadanych”, dlatego postanowiłem wykorzystać go do przetestowania funkcji Clear Dialog – głosy aktorów natychmiast zostały podkreślone i wysunięte naprzód, co dodało dramatyzmu scenom rozgrywającym się na sali sądowej.

Soundbar i subwoofer nie miały także problemów z odwzorowaniem udźwiękowienia serialu Cień i kość. Tutaj dla odmiany włączyłem tryb Surround; chociaż Stage V2 nie wspiera żadnego standardu dźwięku typu Dolby Atmos, dwa przetworniki średniotonowe dają efekt przestrzennej, przejrzystej sceny dźwiękowej. Towarzyszący im subwoofer wyrzuca z siebie nasycone basy, które co prawda nie trzęsą ścianami, ale mają przyjemną głębię i ciężar. Oczywiście efekt ten jest najwyraźniejszy w mniejszych pomieszczeniach: im większy pokój, tym bardziej „rozwodniony” wydawał mi się dźwięk. Na dodatek soundbar ma zaledwie 68 cm długości, co w praktyce oznaczało, że efekt surround był słyszalny tylko na stosunkowo niewielkiej przestrzeni.

W trakcie testów Creative Stage V2 okazał się doskonałą alternatywą dla głośników komputerowych – przy odpowiednim ustawieniu soundbara wrażenia dźwiękowe są lepsze niż w niejednych słuchawkach. Połączenie USB-C gwarantowało wzorową jakość dźwięku i brak nieprzyjemnych lagów, dzięki czemu mogłem przeżyć niezapomnianą misję na Virmire w Edycji Legendarnej Mass Effect w towarzystwie odpowiednio dramatycznego udźwiękowienia.

Z ciekawości sprawdziłem także muzyczne możliwości Stage V2. Pod tym względem zestaw wypada dość przeciętnie: z jednej strony da się słuchać utworów ze źródeł Bluetooth, ale niezależnie od ustawień brzmią one odrobinę płasko i głucho. Patrząc na całokształt możliwości, jakimi może pochwalić się soundbar od Creative, to jednak niewielka wada – obok Polk Signa Solo to najlepsza opcja na najtańszą poprawę udźwiękowienia telewizora.

