TEST: Creative SoundBlaster Roar Classic Lite

Przenośnych głośników Bluetooth jest na rynku mnóstwo. Występują we wszystkich kształtach i rozmiarach, od kieszonkowych gadżetów po spore kolumny. Pod względem wielkości Roar Classic Lite od Creative jest przedstawicielem tej pierwszej grupy, ale jego możliwości dźwiękowych nie powstydziłby się nawet znacznie większy sprzęt.

Głośnik od Creative ma prostą, czarną obudowę, prawie całkowicie pokrytą metalową maskownicą. Pozwala to w przybliżeniu wskazać położenie i kierunek brzmienia wszystkich pięciu przetworników – są one bowiem rozmieszczone przestrzennie. Roar Classic Lite jest solidny i wykonany z przyjemnych w dotyku materiałów, a jednocześnie łatwo się go przenosi. Dzięki gumowanej podstawie urządzenie stabilnie trzyma się podłoża.

Do sterowania służą umieszczone w jego górnej części przyciski, z tyłu zaś znajduje się wejście AUX i port do ładowania głośnika. Nieco zdziwił nas fakt, że producent nie zdecydował się na popularne MicroUSB – zamiast niego jest gniazdo 15 V. W codziennym użytkowaniu to nie przeszkadza, ale należy pamiętać, że jeśli bateria się rozładuje, kiedy akurat nie będziemy mieli dostępu do ładowarki, doładowanie Roar Classic Lite będzie trudne. Na szczęście akumulator starcza na około 8 godzin słuchania.

Głośnik współpracuje z urządzeniami Bluetooth i wszystkimi innymi odtwarzaczami, które można podłączyć do niego za pomocą złącza 3,5 mm. Parowanie bezprzewodowe jest wręcz banalnie proste: technologia NFC skraca ten proces do kilku sekund, jakie zajmuje przytknięcie smartfona do ikonki zdobiącej punkt parowania, a nawet bez jej wykorzystania, głośnik nie miał problemów ze zlokalizowaniem źródeł dźwięku. Połączenie działa stabilnie nawet wtedy, gdy się od niego oddalimy. Podłączanie źródeł za pomocą kabla również nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej – o ile akurat posiadamy stosowny przewód – nie został on bowiem dołączony do zestawu.

Brzmienie Roar Classic Lite jest przede wszystkim neutralne. Wiele głośników Bluetooth ma tendencję do ciepłego koloryzowania odtwarzanej muzyki, ale nie ten od Creative. Niektórzy słuchacze mogą uznać to za zaletę, a niektórzy za wadę – wiele zależy od tego, jaką barwę dźwięku preferują. Pod względem oddawania konkretnych częstotliwości dźwięków jest bardzo dobrze: soprany, średnica i basy brzmią pełnie i wyraziście. Najwięcej frajdy dostarczyło nam słuchanie w trybie Roar, który rozszerza i wzbogaca scenę dźwiękową; nie jest to co prawda pełne stereo, ale dźwięk zyskuje głębię, której na próżno szukać w większości małych głośników.

Creative oferuje wysoką jakość wykonania i porywające brzmienie w przenośnej formie, a co najważniejsze – w przystępnej cenie. Warto samodzielnie zapoznać się z jego możliwościami.

