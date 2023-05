TEST: Aarke Carbonator 3

Jeśli czujesz się uzależniony od gazowanej wody, saturator w domu może pomóc oszczędzić ci pieniądze na kupowaniu i niesieniu ciężkich zgrzewek, najczęściej w plastikowych butelkach. Najpopularniejszym producentem tego typu urządzeń jest SodaStream, głównie dzięki niskiej cenie, którą zawdzięcza plastikowej budowie. Gdy jednak mój saturator szybko uległ zepsuciu, sprawdziłem, czy w segmencie premium można otrzymać coś, co posłuży mi na dłużej. Tak trafiłem na produkt marki Aarke.

Aarke Carbonator 3 to jeden z nielicznych saturatorów, który ma estetyczny wygląd i bez wątpienia jest to najbardziej atrakcyjne wizualnie urządzenie tego typu. Ma prosty, nieco retro design. Rama jest zbudowana prawie w całości ze stali nierdzewnej, a do wyboru jest pięć stylowych wykończeń, w tym w kolorze miedzianym i matowej czerni. Całość pomimo wrażenia masywności, jest stosunkowo kompaktowa i świetnie będzie komponować się w każdej kuchni.

Solidny wygląd i konstrukcja szwedzkiego produktu są niepodważalne, ale bez względu na to, produkt Aarke działa tak samo jak każdy inny gadżet z tej kategorii. W podstawę montowany jest nabój z CO 2 , a od frontu wkręcana jest butelka wypełniona wodą. Duża dysza wchodzi do wody i po opuszczeniu dźwigni zaczyna pompować do niej gaz. Intensywność procesu można regulować, by uzyskać efekt od lekko bąbelkowej wody po mocno gazowany napój. Do tak gazowanej wody można dodawać np. syropy smakowe, produkując swoje, zdrowsze i tańsze napoje gazowane.

Carbonator 3 jest kompatybilny z większością dostępnych na rynku butli, które można kupować, wymieniać lub nabijać. Produkt Aarke wykonuje swoją pracę poprawnie i karbonizuje każdy pojemnik z wodą.

Przy takich rywalach jak SodaStream czy MySoda, Aarke jest zdecydowanym zwycięzcą pod względem czystej estetyki. Trudno jest zignorować jednak jego cenę, która wynosi 1 000 PLN. Warto się jednak rozglądać, bo nawet w chwili pisania tego artykułu są miejsca oferujące go w cenie o 300 PLN niższej. Jeśli twoim celem jest zakup solidniejszego, lepiej wyglądającego saturatora niż tanie, głównie plastikowe modele, Carbonator 3 będzie odpowiedzią na twoje potrzeby.

Specyfikacja