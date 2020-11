TEST: Creative Outlier Active V2

Na rynku pojawiają się coraz to nowsze, prawdziwie bezprzewodowe modele słuchawek, oferujące wygodę i piękne brzmienie bez kabli. Wydawałoby się, że klasyczne wzornictwo powoli odchodzi do lamusa, ale to nieprawda. Już poprzednia generacja Outlier Active spotkała się z ciepłym przyjęciem użytkowników, ale Creative nie spoczęło na laurach i zaprezentowało nową wersję lubianego produktu.

Słuchawki są lekkie i solidnie wykonane. Dzięki opcjonalnym, gumowym haczykom ich wkładki stabilnie trzymają się małżowin usznych podczas ćwiczeń, a klasa wodoodporności IPX5 chroni sprzęt przed uszkodzeniem. Na przewodzie łączącym słuchawki znajduje się malutki pilot i regulacja długości – to dobre rozwiązanie, dzięki któremu obijający się o szyję kabel nie przeszkadza nam w biegu. Całość naprawdę przyjemnie leży w uszach, ani ich nie uciskając, ani nie obciążając.

Outlier Active V2 otrzymały możliwość magnetycznego połączenia wkładek, dzięki czemu nie zgubimy ich w drodze. Wspomniany już pilot sterowania jest responsywny i intuicyjny: do dyspozycji dostajemy trzy przyciski do kontroli odtwarzania oraz przyjmowania połączeń telefonicznych. Po raz pierwszy słuchawki mają także możliwość współpracy z asystentem głosowym: aby przywołać Siri lub Asystenta Google, wystarczy dwukrotnie wcisnąć środkowy przycisk.

Outlier Active V2 łączą się ze smartfonem za pomocą Bluetootha 5.0 z kodekiem SBC. Jakość dźwięku oceniam bardzo dobrze – słuchawki grają z niezłą dynamiką i szczegółowością, wydobywając moc z niskich tonów i dbając o to, żeby te średnie i wysokie również były wyraźnie zaznaczone. Brzmienie jest ciepłe, co niekoniecznie przypadnie do gustu muzycznym purystom, ale na trening nadaje się jak znalazł. Spodobało mi się także pasywne tłumienie odgłosów otoczenia: przy dobrym dopasowaniu silikonowych końcówek, słuchawki potrafią ładnie odseparować słuchacza od dźwięków z zewnątrz. Outlier Active V2 otrzymały także mikrofon do rozmów i obsługi asystentów głosowych, który doskonale radzi sobie z wybieraniem głosu nawet podczas mocnego wiatru.

Podobnie jak w poprzedniej generacji pod specjalną zaślepką znajduje się złącze MicroUSB do uzupełniania baterii – trochę szkoda, że Creative nie pokusiło się o przejście na USB-C, które przyspieszyłoby nieco ładowanie; trwało ono nieco ponad dwie godziny. Jedno pełne ładowanie to około 7-8 godzin słuchania, co w zupełności powinno wystarczyć na dwie-trzy sesje treningowe.

Outlier Active V2 mają jeszcze jedną ogromną zaletę – są tanie. Sprzęt kosztuje zaledwie 150 PLN, a oferuje nam bardzo dobrą jakość dźwięku, lekką i stabilną konstrukcję oraz wygodę obsługi. Właśnie takie powinny być słuchawki dla sportowców!

