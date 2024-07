TEST: Baseus Eli Sport 1 Open-Ear

Dla mieszkańca miasta para świetnych, bezprzewodowych słuchawek dousznych z ANC jest niemal koniecznością. Pomagają wyciszyć najbardziej drażniące dźwięki ruchliwego miasta. Nie są one jednak tak pomocne, jeśli chodzi o zachowanie świadomości otoczenia. W zależności od kształtu po pewnym czasie mogą też niekomfortowo leżeć w uchu. Baseus jest jedną z niewielu marek, która oferuje rozwiązanie w postaci słuchawek open-ear.

Owijając się wokół płatka ucha, Sport 1 nigdy nie stykają się z kanałem słuchowym, eliminując dyskomfort, a jednocześnie wpuszczając hałas otoczenia do krajobrazu dźwiękowego. Dużą zaletą tego modelu jest ich cena, która będzie muzyką dla uszu wielu melomanów.

Słuchawki dostępne w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, białym i białym z neonową zielenią, owijają się wokół uszu za pomocą wąskich, silikonowych haczyków, pozostawiając przetwornik słuchawek unoszący się tuż nad kanałem słuchowym. Nosiłem je przez nieco ponad siedem godzin bez żadnych problemów.

W tym czasie chodziłem na spacerze z psem, biegałem i ćwiczyłem na macie. Eli Sport zniosły to mistrzowsko ze stopniem ochrony IPX4, co oznacza, że są w stanie wytrzymać pot i lekkie zmoczenie wodą. Koncepcja otwartego ucha przydała się w parku, gdzie z łatwością rozmawiałem z innym właścicielem psa na temat technik szkolenia, podczas gdy w tle grał mi nowy album Billie Eilish.

Mówiąc o dźwięku, byłem zdumiony tym, jak dobrze brzmiały Eli Sport 1. Słuchawki o wartości poniżej 350 złotych były akceptowalnie głośne i zapewniały stosunkowo czysty dźwięk z przestronną sceną dźwiękową dzięki 16,2-milimetrowemu przetwornikowi. Jedynie niskie częstotliwości nie były tak mocne, jak bym chciał. Jeśli masz na to ochotę, możesz dostosować dźwięk za pomocą jednego z 12 ustawień korektora lub stworzyć własne. To o nazwie Clear zapewniało mi najlepszą klarowność, ciepło i równowagę.

Oprócz ustawień korektora aplikacja Baseus umożliwia dostosowanie różnych gestów, takich jak odtwarzanie/pauza i przeskakiwanie do przodu/do tyłu. Możesz także użyć aplikacji, aby odszukać zagubioną słuchawkę, włączyć tryb niskiego opóźnienia lub uzyskać nieco więcej basu dzięki wzmocnieniu niskich częstotliwości.

Baseus Eli Sport 1 do czasu rozładowania używałem nieco poniżej 7,5 godziny. W połączeniu z etui ładującym można oczekiwać około 30 godzin pracy baterii słuchawek. Zaledwie 10 minut ładowania zapewnia 2 godziny pracy na baterii. Etui ładujące jest jednak naprawdę ogromne. Jasne, nadal zmieści się w większości kieszeni, ale wygląda przez to zaskakująco nieestetycznie. Również sam wygląd słuchawek nie każdemu przypadnie do gustu. Kosztujące 4-krotnie tyle (!) słuchawki open-ear Bose, nad którymi ostatnio się znęcałem w swojej krytycznej recenzji, wyglądają zdecydowanie bardziej zjawiskowo. Sterowanie dotykowe również mogłoby być bardziej responsywne.

Za tę cenę otrzymujesz jednak parę słuchawek, które są wyjątkowo wygodne i trwałe oraz oferują aplikację towarzyszącą z solidnymi funkcjami. Brzmią świetnie z kilkoma zastrzeżeniami, które jednak w dużej mierze są spowodowane konstrukcją open-ear. Ta jednak jest zarazem największym wyróżnikiem modelu, niszą, ale bardzo potrzebną na rynku zalewanym przez klasyczne słuchawki TWS.

Specyfikacja

CENA 349 PLN

349 PLN ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 ŚREDNICA MEMBRANY 16,3 mm

16,3 mm WODOSZCZELNOŚĆ IPX4

IPX4 WAGA 83 g