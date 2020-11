TEST: Audio-Technica LP-120xBT-USB

Stereotypowa wizja fana winyli, który spędza każdą wolną chwilę nachylony nad skomplikowanym systemem audio, połączonym plątaniną kabli, powoli odchodzi do lamusa. Na rynku coraz częściej pojawiają się nowoczesne urządzenia, banalnie proste do włączenia do domowego systemu audio. Jednym z nich jest przedstawiony na powyższym zdjęciu najnowszy gramofon od Audio-Techniki.

Testowany sprzęt to rozszerzona wersja AT-LP120X-USB, uzupełniona o moduł Bluetooth 5.0. Odbiornikiem dźwięku może być głośnik Bluetooth, kolumny lub para słuchawek. W trakcie testów połączenie okazało się stabilne w zasięgu 10 metrów od urządzenia, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, by sparować je z głośnikami stojącymi w innym pokoju, tworząc tym samym prosty system multiroom. Gramofon pozwala na swobodne przełączanie się pomiędzy pracą w trybie bezprzewodowym a klasyczną łącznością RCA, więc AT-LP120xBT-USB może być w tym samym czasie podłączony do przewodowego zestawu audio. Warto wspomnieć także o opcjonalnym, zintegrowanym przedwzmacniaczu oraz złączu USB do konwersji utworów z czarnych płyt do formatów cyfrowych.

Jakość bezprzewodowego dźwięku AT-LP120xBT-USB pozytywnie nas zaskoczyła. Sprzęt jest kompatybilny z kodekiem aptX, więc jeśli dysponujemy odpowiednio dobrymi słuchawkami lub głośnikiem Bluetooth (u nas był to fantastyczny B&W Formation Wedge), efekt potrafi być naprawdę imponujący. Gramofon powleka brzmienie utworów charakterystycznym dla muzyki analogowej ciepłem, które jednak nie przyćmiewa ich oryginalnych walorów.

Podobne wrażenia towarzyszyły nam podczas odtwarzania przewodowego: szerokie, grube nóżki i ciężki talerz z odlewanego aluminium zabezpieczony filcową matą, zapewniały urządzeniu stabilność, dzięki której dźwięk końcowy był wolny od zniekształceń i drgań.

W ogóle jakość wykonania AT-LP120xBT-USB stoi na najwyższym poziomie, od sztywnej plinty aż po manualne, S-kształtne ramię zakończone popularną wkładką AT-VM95E; w razie potrzeby można ją wymienić na dowolny kompatybilny model. Gramofon obsługuje trzy prędkości obrotowe, 33 1/3, 45 i 78 RPM – by wybrać tę ostatnią, konieczne jest jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków kontroli prędkości. Całość zabezpieczona została przejrzystą osłoną, chroniącą sprzęt przed zakurzeniem.

Podczas testu odnieśliśmy wrażenie, że AT-LP120xBT-USB jest przeznaczony przede wszystkim dla osób przynajmniej trochę obeznanych z działaniem gramofonów – oddaje on w ręce użytkownika sporo funkcji, ale wszystkie z nich trzeba skonfigurować i obsłużyć samodzielnie. Winylowi weterani powinni jak najbardziej zainteresować się tym gramofonem, w szczególności, jeśli marzą o słuchaniu ulubionych krążków na bezprzewodowych słuchawkach.

Specyfikacja