TEST: Audio Pro A28

Starsi audiofile pamiętają historyczny głośnik Audio Pro A4-14, który w latach 70. ubiegłego tysiąclecia stanowił kamień milowy w historii wysokiej wierności dźwięku. Były to rzadkiej próby aktywne głośniki o niesamowitej wydajności i ekskluzywnej technologii Ace Bass, do wytwarzania basu nie do pomyślenia w jednym, kompaktowym produkcie. Od tamtej premiery minęło dużo czasu, a szwedzka marka dopiero niedawno wróciła na rynek z aktywnymi głośnikami dedykowanymi głównie do streamingu. Gama głośników domowych powraca teraz, oferując prawdziwe głośniki stereo z dwoma modelami: podstawkowymi A28 i podłogowymi A38. Choć oba modele przeznaczone są do przesyłania strumieniowego, mają również wejścia analogowe i cyfrowe dla tradycyjnych komponentów.

A28 są wykonane w minimalistycznym, skandynawskim stylu. Można skonfigurować je jako głośniki aktywne z sekcją wejść i wzmocnienia lub jako konwencjonalne głośniki pasywne. Znajdziemy tu przede wszystkim Wi-Fi, Bluetooth 4.2, jedno optyczne wejście cyfrowe tylko dla sygnałów PCM, jedno analogowe wejście stereo i jedno gniazdo HDMI ARC dla telewizora oraz wyprowadzenie sygnału dla dowolnego aktywnego subwoofera.

Kto zatem powinien się zainteresować A28? Na pewno osoby, które noszą się z zamiarem zakupienia soundbara, a wiedzą, jakie niesie ze sobą ograniczenia

W przypadku połączeń bezprzewodowych dostępna jest obsługa Chromecast, AirPlay, Spotify Connect, TIDAL Connect, a także kompatybilność z aplikacją Audio Pro, która pozwala zarządzać multiroomem utworzonym z innymi głośnikami w domu. Co istotne, korzystając z aplikacji Audio Pro, można do systemu włączyć nawet stare głośniki marki, choć tylko przez Bluetootha. Wykończenie jest dostępne w kolorze czarnym lub białym z maskownicą z tkaniny. W pudełku znajduje się pilot zdalnego sterowania do głównych funkcji. Tak jak i głośniki, jest on pięknie wykończony. W tym przypadku został pokryty aluminium, więc nie ma mowy o żadnym tanio wyglądającym tworzywie sztucznym.

Przy tak wielu opcjach połączeń i dostępności, od stacji radiowych, przez podcasty, na playlistach skończywszy, A28 oferuje pięć przydatnych ustawień wstępnych. Za dotknięciem przycisku na pilocie, można błyskawicznie przywołać np. ulubioną muzykę. Głośniki są dwudrożne, a na specyfikację składa się głośnik wysokotonowy (1-calowa tekstylna kopułka) i głośnik nisko-średniotonowy (o średnicy 4,5 cala). Moc to 2x 75 watów w klasie D.

Pora zweryfikować twierdzenia, że A28 są zabójcami soundbarów. Bez wątpienia jest to niesamowity zestaw głośników do telewizora. Generuje świetny dźwięk, a dialogi w filmach są prezentowane czysto i wyraźnie. Szczególnie urzekają w nich muzyką, ale i efekty specjalne w kinie akcji powodują, że faktycznie kolumny podstawkowe mogą stać się dla wielu opcją zamienną w stosunku do jednopunktowego systemu. Rzadko mam okazję testować tego typu rozwiązanie w przypadku konsol do gier, które zazwyczaj podłączam bezpośrednio do telewizorów lub właśnie soundbarów. Niektóre gry nie zyskały na tej zmianie szczególnie wiele, ale część z nich, z istotnie dobrze przygotowanym technicznie udźwiękowieniem (Horizon Forbidden West, Demon’s Souls, Gran Turismo 7), weszła na zupełnie nowy poziom, do tej pory kojarzony przeze mnie głównie z wrażeń towarzyszących mi przy korzystaniu z wysokiej klasy headsetu.

Co mogłoby być lepsze? Basy. Gdy głośność jest wysoka, trochę je czuć, ale przy niższej brakuje tu głębi. NIe ma się jednak co dziwić, przy takim rozmiarze głośników i bez subwoofera. A28 naprawdę wyciągają ze ścieżki dźwiękowej ekstremalnie dużo, ale do pełni wrażeń uważam, że większość osób powinna z miejsca rozważyć dodanie do zestawu dobrego suba.

Kto zatem powinien się zainteresować A28? Na pewno osoby, które noszą się z zamiarem zakupienia soundbara, a wiedzą, jakie niesie ze sobą ograniczenia. W zalewie tego typu urządzeń na rynku wielu zapomniało, że co prawda „belki” powstały w opozycji do rozwiązań kolumnowych i przyjęły się fantastycznie, ale kolumny to wciąż bardzo dobra koncepcja. Warto o tym pomyśleć zwłaszcza teraz, gdy miniaturyzacja sprzętu i galopująca technologia poczyniły taki postęp. A28 nie zajmują zbyt dużo miejsca, ani nie wymagają podpięcia pod wzmacniacz. Gwarantują za to bardzo dobry dźwięk, pozwalają na słuchanie muzyki ze streamingu, a w razie potrzeby można dołączyć do nich subwoofer lub inne głośniki, by stworzyć szerszy zestaw w ramach jednego pokoju a nawet multiroom. A28 nie są może zabójcą soundbarów, ale świetnie wpasowują się w rynek, dając klientom kuszącą alternatywę zakupową.

Specyfikacja