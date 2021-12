TEST: Audi Q4 e-tron Edition One

Samochody elektryczne są teraz bardziej dostępne niż kiedykolwiek, ale ich zakup to wciąż większy wydatek od porównywalnych modeli z silnikami spalinowymi. Przeciętny Kowalski może jedynie z zazdrością spoglądać na stylowe „elektryki” premium, wyposażone w nowinki technologiczne i wykończone najwyższej jakości materiałami. Świeżutki Q4 e-tron od Audi stanowi odstępstwo od tej reguły: auto obiecuje długi zasięg, ekskluzywne wzornictwo i mnóstwo systemów bezpieczeństwa, ale jego ceny zaczynają się od mniej niż 200 tysięcy złotych.

Niemiecki SUV wywodzi swój rodowód od futurystycznego konceptu, który niecałe 3 lata temu szokował gości targów Geneva Motor Show. Echa tej przeszłości widać także w wersji komercyjnej: z przodu mamy zamkniętą, jednolitą atrapę, płynnie przechodzącą w LED-owe reflektory do jazdy dziennej, z tyłu – elegancką listwę świetlną, a po bokach – aerodynamiczne przetłoczenia na drzwiach i nadkolach. Zmniejszenie oporów powietrza było zresztą jednym z głównych celów Audi, co zaowocowało niską, przysadzistą sylwetką auta.

Q4 e-tron powstał na płycie podłogowej dedykowanej pojazdom elektrycznym, z akumulatorem wbudowanym w podłogę. Konstrukcja ta charakteryzuje się szerokim rozstawem osi i krótkimi zwisami, dzięki czemu w kabinie wygospodarowano dużo miejsca. Wnętrze zachowuje futurystyczny charakter nadwozia: dominują tu mocno zarysowane linie i geometryczne formy. Co prawda nawet w wysokiej wersji edition one Geysir zauważyliśmy sporo twardych tworzyw i błyszczących plastików, ale w tym przedziale cenowym to dość częsty widok. Na osłodę dostajemy obszerne fotele ze skórzaną tapicerką i sportową, lekko spłaszczoną kierownicę.

Pod względem komfortu kierowcy Q4 e-tron staje na wysokości zadania: dzięki pełnej, elektrycznej regulacji fotela natychmiast znaleźliśmy idealną pozycję za kółkiem, w zasięgu rąk mając liczne schowki i półki. Jedyny minus należy się „zawieszonej” konsoli centralnej, utrudniającej dostęp do portów USB, i dotykowym przyciskom na kierownicy, których mizianie okazało się mniej praktyczne od skorzystania z ekranu dotykowego.

Skoro już przy ekranach jesteśmy – Audi Q4 został wyposażony w wirtualny kokpit z czytelnymi zegarami, wyświetlaczem przeziernym z funkcją AR i dużym ekranem inforozrywki. Temu futurystycznemu rozwiązaniu towarzyszy klasyczny, fizyczny panel klimatyzacji, co akurat dla nas jest sporym plusem; ustawianie temperatury za pomocą przycisków jest po prostu najwygodniejsze.

Projektantom Audi udało się wygospodarować dużo miejsca w drugim rzędzie siedzeń, jak również wyposażyć Q4 e-tron w pokaźny bagażnik o pojemności 520 l i o regularnych kształtach. W SUV-ie zabrakło nam jedynie dodatkowego schowka z przodu: po zajrzeniu pod maskę (silniki umieszczone są między kołami), widać, jak wiele miejsca pozostało niewykorzystane, a w aucie przydałaby się przegródka na kable.

Testowane auto należało do najmocniejszego wariantu 50 quattro, dysponującego mocą 299 KM i osiągającego 100 km/h w zaledwie 6,2 sekundy. Mimo tych osiągów Q4 e-tron nie jest szczególnym demonem prędkości: owszem, pojazd płynnie się rozpędza i chętnie rusza spod świateł, ale pod względem prowadzenia nie odbiega od statecznego, rozsądnego modelu, do którego przyzwyczaiło nas Audi. Niskie usytuowanie akumulatora sprawia, że auto mocno trzyma się drogi, a w zakręty wchodzi z wyczuwalną, przyjemną pewnością.

Sama bateria ma pojemność 82 kWh, co w trakcie testu starczało na pokonanie 390 400 km. Gdy poruszaliśmy się po drogach szybkiego ruchu, zużycie energii wzrastało do 20 kWh/100 km, ale przy spokojnej, miejskiej jeździe dało się zejść do 17,5 kWh/100 km. Taki zasięg powinien wystarczyć nawet na długą podróż.

Ceny Q4 e-tron rozpoczynają się od 195 100 PLN za wersję z napędem 35 e-tron i baterią 52 kWh; model bazowy w wersji 50 quattro to koszt 248 300 PLN. W tym segmencie to naprawdę niewiele; więcej zapłacimy za podobne propozycje Volkswagena czy Mercedesa. Na przykładzie auta testowego mogliśmy zauważyć, że dodatkowe pakiety mocno windują cenę auta, ale w praktyce są to kosmetyczne dodatki, bez których Q4 e-tron wciąż byłby autem z niesamowitą klasą.

