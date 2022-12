Grudniowa oferta PlayStation Plus

Firma Sony przedstawiła grudniową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5: Mass Effect – Edycja Legendarna, Biomutant, a także Divine Knockout. Oferta będzie dostępna dla wszystkich abonentów od 6 grudnia 2022 roku.

Mass Effect to epicka trylogia opowiadająca o komandorze Shepardzie, który jako jedyny może ocalić ludzkość przed największym zagrożeniem, z jakim kiedykolwiek miała do czynienia. Mass Effect – Edycja Legendarna obejmuje zawartość podstawową z gier Mass Effect, Mass Effect 2 i Mass Effect 3 oraz ponad 40 DLC, które zostały zremasterowane i zoptymalizowane do rozdzielczości Ultra HD 4K.

Biomutant to gra w otwartym świecie, osadzona w postapokaliptycznym świecie. Gracze wcielą się w bohatera, który dzięki połączeniu wschodnich sztuk walki, broni palnej i umiejętnościom uzyskanym przez mutacje, będzie musiał pokonać przeciwności napotkane na swojej drodze. To od niego będzie zależeć przyszłość świata ogarniętego epidemią.

Divine Knockout to platformówka z widokiem z perspektywy trzeciej osoby, w której wygrywa ostatni gracz na placu boju. Dostępne postaci to legendarni herosi, tacy jak Thor czy Król Artur, którzy stają na przeciwko siebie w pojedynkach na unikatowych arenach.