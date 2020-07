TEST: ASUS ROG Zephyrus Duo 15

Gdy ASUS po raz pierwszy prezentował laptopy z podwójnym ekranem, miałem wrażenie, że to rozwiązanie przede wszystkim dla montażystów wideo, grafików komputerowych i adeptów modelowania 3D. Zupełnie się nie spodziewałem, że ScreenPad Plus trafi także do gamingowej linii ROG – w końcu po co graczom dodatkowy ekran dotykowy? Sprawdźmy, co takiego potrafi ROG Zephyrus Duo i czy warto zainwestować w niego wymienioną na początku, pokaźną sumę.

Laptop dostępny jest z dwoma typami matryc. Ten przeznaczony dla graczy to 15,6-calowy panel 1080p o kosmicznym odświeżaniu 300 Hz, ale tym razem ASUS puszcza także oczko do wspomnianych już przedstawicieli zawodów kreatywnych, oferując również wersję z przepięknym, matowym ekranem 4K o stuprocentowym pokryciu palety barw AdobeRGB; jego maksymalna wartość odświeżania to 60 Hz. Do testów otrzymałem właśnie ten drugi model, z urzekająco naturalną kolorystyką, perfekcyjną ostrością i szerokimi kątami widzenia.

Ekranowi głównemu towarzyszy ScreenPad Plus, tym razem wyposażony w szereg nowych udogodnień. Przede wszystkim nie leży on już płasko, ale po otwarciu pokrywy automatycznie się podnosi. Przy lekko pochylonym ekranie kąt widzenia jest naturalniejszy, więc by odczytać wyświetlaną na nim zawartość, nie musiałem się nachylać nad klawiaturą, wystarczyło jedynie szybkie zerknięcie do dołu. ScreenPad Plus został osadzony na stabilnych zawiasach, dzięki czemu jego dotykowa obsługa nie powoduje chwiania się ekranu.

Podobnie jak w innych modelach wykorzystujących dodatkowy wyświetlacz, klawiatura Zephyrusa Duo została przesunięta na dół obudowy, a trackpad zajął miejsce klawiatury numerycznej. Konfiguracja ta skutecznie uniemożliwia korzystanie z laptopa na kolanach, ale podczas pracy na biurku nie odczułem żadnego dyskomfortu. Klawisze są podświetlane i lekko wyprofilowane, mają nieduży, acz satysfakcjonujący skok, a w zestawie z komputerem znajdziemy także podkładkę pod nadgarstki. Gładzik pracuje nieźle, chociaż ze względu na jego mało ergonomiczne umiejscowienie, najczęściej korzystałem z gamingowej myszy.

ROG Zephyrus Duo jest kompatybilny z Bluetooth 5.0 i Wi-fi 6; z przewodowych połączeń mamy do dyspozycji trzy porty USB 3.2, jeden USB-C z Thunderbolt 3, HDMI, LAN i dwa minijacki; szkoda jedynie, że laptop nie otrzymał kamerki internetowej. Port USB-C może służyć także do zasilania kompa, chociaż jest on mniej wydajny od dołączonego zasilacza o imponującej mocy 240 W. Długość pracy na baterii, jak to w modelach gamingowych, nie powala – sześć godzin z wyłączonym ekranem dodatkowym, nieco ponad cztery z działającym ScreenPadem.

Przypływ mocy

W testowanej wersji ROG Zephyrus Duo oddał mi do dyspozycji procesor Core i9-10980HK z termoprzewodzeniem z ciekłego metalu, 32 GB RAM-u i kartę graficzną GeForce RTX 2080 Super Max-Q, wszystko fabrycznie podkręcone przez ASUSa. Z czystym sumieniem mogę obiecać, że taka konfiguracja poradzi sobie z każdym obliczeniowym wyzwaniem, nie tylko natury gamingowej.

W rozdzielczości 1080p i maksymalnych ustawieniach graficznych, pecetowy port Red Dead Redemption 2 utrzymywał się sporo powyżej 60 kl./s, a w nieco starszym Far Cry 5 ekran GeForce Experience pokazał nawet 160 klatek! W kilka tytułów dało się nawet grać w 4K; ot, taki remaster Mafii 2 prezentował się bezbłędnie. Komputer dysponuje taką mocą, że spokojnie odpalimy na nim tytuły VR (zresztą do dyspozycji mamy złącze HDMI do podłączenia headsetu).

Podczas gry wielokrotnie korzystałem z drugiego ekranu – kilka razy umieszczałem w nim otwarty poradnik do gry, okno rozmowy na Discordzie czy playlistę Spotify. Rozwiązanie to ma tylko jedną wadę: dotknięcie ScreenPada Plus na chwilę przerywa rozgrywkę, co może irytować podczas gry w tytuły multiplayerowe.

Specyfikacja umożliwia także superszybką pracę w programach do edycji grafiki, wideo czy modelowania 3D. Przykładowo, renderowanie trwającego minutę wideo 4K w Adobe Premiere zajmuje niecałe 5 minut. Podzespołom towarzyszy zaawansowany układ chłodzenia, zlokalizowany pod ScreenPadem Plus – jego unosząca się konstrukcja ułatwia przepływ powietrza przez urządzenie. Komputer nie nagrzewa się do nieprzyjemnych temperatur, ale w momentach wytężonej pracy potrafi być nieprzyjemnie głośny.

ROG Zephyrus Duo to nowatorska, potężna maszyna do gry i pracy. Najmocniej polecam ją grafikom i animatorom, którzy lubią od czasu do czasu rozerwać się w wirtualnym świecie, ale propozycja ASUSa dostarczy sporo frajdy także innym graczom, marzącym o wydajnym, stylowym i funkcjonalnym laptopie.

