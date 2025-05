Nowość od Sony: bezprzewodowy uchwyt GP-VPT3 z pilotem RMT-VP2

Sony zaprezentowało nowe akcesoria fotograficzne stworzone z myślą o twórcach treści, vlogerach i entuzjastach fotografii. Bezprzewodowy uchwyt GP-VPT3, który może pełnić także funkcję statywu, oraz odłączany pilot RMT-VP2 z technologią Bluetooth® zapewniają jeszcze większą swobodę i wygodę podczas filmowania oraz robienia zdjęć.

Nowy uchwyt GP-VPT3 został zaprojektowany z myślą o mobilnych użytkownikach aparatów z serii Alpha™ i modeli dla wideoblogerów. Lekki, kompaktowy i ergonomiczny, idealnie sprawdza się zarówno w pracy z ręki, jak i jako stabilny statyw. Co ważne – współpracuje z urządzeniami o wadze do 1,5 kg. Dzięki specjalnej konstrukcji głowicy można błyskawicznie skierować obiektyw na siebie lub w stronę fotografowanego obiektu, a funkcja pochylenia pozwala uzyskać ciekawe kąty i perspektywy.

Dużym atutem zestawu jest odłączany pilot RMT-VP2, który umożliwia zdalne sterowanie aparatem lub kamerą – z odległości nawet do 10 metrów. Można nim wyzwalać migawkę, sterować zoomem, ostrością i uruchamiać nagrywanie. Znajdziemy tu także przycisk funkcyjny C1, który użytkownik może dowolnie zaprogramować. Pilot działa nie tylko z aparatami Sony, ale również ze smartfonami Xperia™.

Co istotne – połączenie między uchwytem, pilotem a urządzeniem odbywa się bezprzewodowo, bez potrzeby stosowania kabli czy dodatkowych odbiorników. To oznacza, że użytkownik nie musi rezygnować z ochrony przed pyłem czy wilgocią w swoim sprzęcie.

GP-VPT3 został zaprojektowany tak, by był wygodny zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych. Obsługa jedną ręką, szybka zmiana trybu z uchwytu na statyw i intuicyjne sterowanie – to wszystko sprawia, że będzie to praktyczne narzędzie nie tylko dla vlogerów, ale też dla pasjonatów fotografii krajobrazowej, portretowej czy rodzinnych ujęć.

Dla tych, którzy nie potrzebują uchwytu, pilot RMT-VP2 będzie dostępny także jako oddzielny produkt.

Uchwyt GP-VPT3 oraz pilot RMT-VP2 trafią do sprzedaży w Polsce już w czerwcu 2025 roku.