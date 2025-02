Sony prezentuje superteleobiektyw FE 400–800 mm F6.3–8 G OSS

Sony wprowadza do swojej oferty nowy obiektyw FE 400–800 mm F6.3–8 G OSS (SEL400800G) – pierwszy superteleobiektyw zmiennoogniskowy 800 mm z serii G. Nowy model, przeznaczony do pełnoklatkowych aparatów z mocowaniem typu E, wyróżnia się wysoką rozdzielczością w całym zakresie ogniskowych oraz efektownym bokeh, charakterystycznym dla serii G Lens.

Obiektyw FE 400–800 mm F6.3–8 G OSS oferuje szeroki zakres ogniskowych, który po zastosowaniu telekonwertera 2× może wzrosnąć aż do 1600 mm. Wewnętrzny mechanizm zoomu ułatwia stabilne kadrowanie poprzez minimalizację przesunięć środka ciężkości. To idealne narzędzie do fotografowania ptaków, dzikiej przyrody, sportu, samolotów czy krajobrazów.

Dzięki zastosowaniu sześciu soczewek ze szkła ED oraz 11-listkowej przysłonie kołowej, nowy obiektyw zapewnia znakomitą jakość obrazu, redukcję aberracji chromatycznej oraz naturalny, plastyczny bokeh. Skutecznie minimalizowane są również odblaski i refleksy, co pozwala uzyskać czysty obraz nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Obiektyw wykorzystuje dwa precyzyjne silniki liniowe do ustawiania ostrości, co umożliwia szybkie i niezawodne śledzenie obiektów, nawet podczas zdjęć seryjnych aparatem Sony α9 III z prędkością 120 kl./s. Wbudowany przełącznik zakresu regulacji ostrości ułatwia dostosowanie pracy obiektywu do odległości od fotografowanego obiektu.

Wbudowany stabilizator obrazu Optical SteadyShot pozwala na wykonywanie ostrych zdjęć z ręki, a w połączeniu z systemem stabilizacji korpusów Sony α zapewnia jeszcze lepszą jakość fotografii. Ergonomiczna konstrukcja, zoptymalizowane wyważenie oraz zintegrowana stopka statywowa zwiększają komfort użytkowania.

Obiektyw FE 400–800 mm F6.3–8 G OSS będzie dostępny w sprzedaży od marca 2025 roku.