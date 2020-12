TEST: Astell & Kern Kann Alpha

Przenośne odtwarzacze muzyki możemy podzielić na dwie grupy: te superkompaktowe, które łatwo zmieszczą się w kieszeni spodni, i te nieco większe, wymagające zainwestowania w, hmm, większe kieszenie i wytrzymały pasek. Kann Alpha od Astell & Kern zalicza się do tej drugiej kategorii, ale trudno mieć mu to za złe – w końcu kryją się w nim naprawdę mocne podzespoły…

Odtwarzacz jest naprawdę duży, ale kunsztownie wykończony. Obudowa z jednolitego aluminium o mocnych, industrialnych liniach jest przyjemnie solidna, zaś każdej zmianie poziomu głośności towarzyszy delikatne kliknięcie żłobionego pokrętła.

Przód urządzenia zajmuje 4,1-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1280×720 px, a w górnej części zlokalizowane zostały wyjścia audio: minijack 3,5 mm, złącze zbalansowane 2,5 mm oraz nowość w serii przenośnych odtwarzaczy od A&K – wyjście 4,4 mm. Te dwa ostatnie otrzymały indywidualne, fizycznie odseparowane linie wyjściowe, co zapobiega powstawaniu interferencji. Na dole sprzętu znajdziemy natomiast port USB-C do ładowania i przesyłania plików oraz slot microSD; odtwarzacz współpracuje z kartami o pojemności do 1 TB.

Producent chwali się, że Kann Alpha powstał na bazie zupełnie nowego projektu obwodów elektronicznych, wykorzystującego miniaturowe rezystory i kondensatory tantalowe; w efekcie otrzymujemy konstrukcję zapewniającą bardzo dobrą separację kanałów stereo i realistyczną scenę dźwiękową.

Odtwarzacz szczególnie błyszczy w trudnym, technicznym materiale. Najpierw na warsztat trafił prog metal, gdzie Kann Alpha pozwala wybrzmieć wszystkim instrumentom, jednocześnie zapewniając muzyce niezbędny ciężar. Po chwili przełączam się na muzykę elektroniczną, a odtwarzacz bezbłędnie lokalizuje wszystkie efekty specjalne syntezatorów, nie zapominając o rytmicznych, basowych podstawach. W połączeniu z odpowiednio neutralnymi słuchawkami urządzenie potrafi zdziałać prawdziwe cuda; równie dobrze mogą być one bezprzewodowe, ponieważ obsługuje ono Bluetooth 4.2 z aptX HD i LDAC. Do dyspozycji dostajemy także cyfrowy equalizer, chociaż wprowadzane przez niego zmiany wydały mi się głównie kosmetyczne.

Kann Alpha jest kompatybilny z większością popularnych formatów audio, w tym kodekiem MQA. Im lepsza jakość pliku, tym lepiej – co prawda „empetrójki” brzmią akceptowalnie, momentami nawet przejmująco, ale dopiero bezstratne formaty pokazują, na co tak naprawdę stać odtwarzacz.

Jedno ładowanie Kann Alpha w praktyce starczało na około 13-14 godzin. To nieco mniej niż w porównywalnych urządzeniach tej klasy, ale nie uprzykrza obcowania z odtwarzaczem – propozycja Astell & Kern wychodzi z tego starcia zwycięsko.

Specyfikacja