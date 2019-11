TEST: Apple MacBook Air

Apple lubuje się w delikatnym odświeżaniu swoich produktów z roku na rok, rzadko kiedy decydując się na rewolucję pokroju iPhone’a X. Podobnie jest z tegorocznym MacBookiem Air; szczęśliwi posiadacze poprzedniej edycji raczej nie będą przekonani do kupna tej nowej, ale jeśli na twoim biurku do tej pory nie zagościł ultralekki laptop z macOS, to dobry moment na zmianę tego stanu rzeczy.

MacBook Air jest znany ze swojej eleganckiej, designerskiej stylistyki. Tutaj jest bez zmian – w najgrubszym miejscu obudowa ma 15,6 mm, zwężając się do jedynie 4 mm. 13-calowa matryca o rozdzielczości 2560×1440 px jest przyjazna dla oczu dzięki technologii TrueTone, automatycznie korygującej jasność i barwę wyświetlacza. Ekran charakteryzuje się dobrą ostrością i jasnością; ponad nim znajduje się kamerka internetowa o wręcz śmiesznej rozdzielczości 720p.

Poprzednia edycja klawiatur w MacBookach sprawiała niektórym użytkownikom problemy. W nowych laptopach miały one zostać wyeliminowane. Rzeczywiście, podczas testów klawisze o niskim skoku nie zacinały się i rejestrowały każde wciśnięcie, nie mieliśmy jednak okazji zobaczyć, czy zachowują się one tak samo po dłuższym okresie korzystania z urządzenia. Po obydwu stronach klawiatury znalazły się głośniki stereo, tworzące sugestywną i barwną przestrzeń dźwiękową podczas oglądania filmów i słuchania muzyki.

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, MacBook Air korzysta z procesora Intel Core i5 o taktowaniu 1,6 GHz, które może być podkręcane do 3,6 GHz w trybie Turbo Boost. Zapewnia on szybką i wydajną pracę; aplikacje otwierają się w mgnieniu oka, a sprzęt przegrzewa się jedynie podczas edycji dużych plików graficznych i wideo (ale od tego jest MacBook Pro). Zapisywanie i przenoszenie plików to również kwestia kilku sekund. To zasługa dysku SSD; szkoda, że w podstawowej wersji dostajemy do dyspozycji jedynie 128 GB. Oczywiście to żadna przeszkoda, jeśli mamy dostęp do chmury, ale gdy nie jesteśmy połączeni z internetem, może czekać nas przykra niespodzianka w postaci braku miejsca na dysku. Za sprzęt z 256 GB pamięci będziemy musieli zapłacić okrągły tysiąc więcej.

Na rynku dostępne są ultralekkie laptopy z większą mocą obliczeniową, ale żaden z nich nie może rywalizować z propozycją Apple pod kątem długości pracy na baterii. W teorii jedno naładowanie przekłada się na 12 godzin pracy, ale podczas mało wymagającej pracy (pisanie, przeglądanie internetu, odpowiadanie na maile) zdarzało się, że poziom baterii spadał jeszcze wolniej. Komputer nie traci także mocy podczas pozostawania w trybie uśpienia.

Air to bardzo dobry wybór dla osób szukających maksymalnie poręcznego, przenośnego komputera. Co prawda nie udźwignie on bardziej zaawansowanych procesów, ale przy tak praktycznej konstrukcji trudno na to narzekać.

Specyfikacja