Oszuści próbują wyłudzić pieniądze, podszywając się pod Google Play

Próby wyłudzenia poprzez udawanie zaufanego serwisu to niestety smutna, internetowa codzienność. Tym razem ofiarą tego procederu padli klienci Google Play, którzy w swoich skrzynkach mailowych mogli znaleźć wiadomość o niepokojącej treści.

Przestępcy podszywają się w nich pod sklep z aplikacjami Google i informują o powstaniu niewielkiej zaległości na koncie – to kwota 1,46 PLN. W treści maila rzekome „Google” prosi o uzupełnienie tego długu, jednocześnie informując, że jego niespłacenie w ciągu 24 godzin będzie skutkowało zgłoszeniem sprawy do Krajowego Rejestru Dłużników i Rejestru Dłużników „ERIFF”. Informacja zawiera również odnośnik do płatności DotPay, która nie jest jednak prawdziwym portalem transakcyjnym, ale jego udaną imitacją stworzoną po to, żeby przechwycić dane logowania do banku.

Wiadomość otrzymała oprawę graficzną przypominającą oficjalne potwierdzenia transakcji z Google Play, ale jej prawdziwe oblicze zdradza adres, z którego została wysłana (admin@maxiorrr.com), który oszust w umiejętny sposób próbuje zamaskować, dodając do nazwy użytkownika opis admin@oplaty-online.com. O tym, że mail niekoniecznie musi być prawdziwy, świadczą również popełnione przez wyłudzacza błędy gramatyczne oraz nazwanie Biura Informacji Gospodarczej ERIF mianem „ERIFF”. Jak zawsze w tego typu sytuacjach, radzimy dokładnie sprawdzać wszystkie elementy podejrzanego maila i zachować zimną krew – nie wiadomo w końcu, jakie sztuczki tym razem zastosują oszuści.