TEST: Lexus ES 300h

Bardzo łatwo założyć, że jeśli szukasz 4-drzwiowej limuzyny premium, to kierujesz się do lokalnego dealera BMW, Audi czy Mercedesa. Jest to jeden z problemów, z jakimi boryka się Lexus w przypadku swojego ES 300h, ponieważ ludzie nie uwzględniają go w swoich wynikach wyszukiwania, głównie dlatego, bo nie są go świadomi. Szkoda, bo nie wiedzą, co tracą.

ES jest równie dobry pod względem jakości wykonania i lepszy pod względem przestrzeni wewnętrznej niż większość modeli z tego segmentu. Dobrze się go również prowadzi na długich dystansach. Wyglądem wyróżnia się na tle konkurencji w tym segmencie, ale przy cenie początkowej wynoszącej 249 500 PLN, stanowi również przyzwoitą okazję.

ES 300h (oznaczenie h jest wskazówką dotyczącą bycia hybrydą) jest standardowo wyposażony w sporo opcji zapewniających bezpieczeństwo. Cieszy się także dobrą reputacją w zakresie niezawodności konstrukcji, ale jak się jeździ i żyje z tym autem?

Jeśli chodzi o wersję, wszystko sprowadza się do poziomu wyposażenia, ponieważ dostępna jest tylko jedna opcja zasilania. Biorąc pod uwagę, że Lexus jest własnością Toyoty, układ hybrydowy oczywiście działa dobrze i współpracuje z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym. Moc łączna – 218 KM.

Jeśli dociśniesz pedał gazu podczas wyprzedzania, skrzynia CVT sprawi, że usłyszysz nieunikniony dźwięk obrotów silnika, podczas gdy samochód nabierze prędkości. Trochę szkoda, że nie ma opcji półautomatycznej. Jeśli jednak przyspieszasz delikatnie, prawie nie słychać, jak silnik budzi się do życia. W rezultacie przez większość czasu podróżujesz w naprawdę cichej kabinie, która jest dobrze izolowana od hałasu drogowego i wiatru. Jeśli chodzi o prowadzenie, ES jest całkowicie przewidywalny i zapewnia dużą przyczepność, gdy szybko pokonujesz zakręty.

I, jak można się spodziewać po hybrydzie, ekonomia jest przyzwoita. Estymowane średnie spalanie na poziomie 5,5 litra na 100 km jest absolutnie realne. Jeśli chodzi o osiągi, Lexus wyraźnie skierował tę 2,5-litrową hybrydę do właścicieli, którzy oczekują oszczędności i relaksującej jazdy, ponieważ przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje 8,9 sekundy. OK, to nie jest ślimak, ale nie jest też odrzutowcem. W dłuższej trasie natomiast zauważalna jest niesamowita wygoda. Przednie fotele są jednymi z najlepszych, jakie kiedykolwiek testowałem, a z tyłu jest mnóstwo miejsca dla trzech dorosłych osób.

Wracając do porzuconego przeze mnie wyposażenia, wersji jest sześć, a ja otrzymałem dumnie brzmiącą, ale daleką od najdroższej opcję Business Edition w cenie 270 000 PLN. W niej uwagę zwracają przede wszystkim reflektory Bi-LED, szyberdach i system bezpieczeństwa LSS +2.5. W standardzie dostępne są także podgrzewane i elektrycznie sterowane przednie fotele, podgrzewana kierownica, dwustrefowa klimatyzacja, dostęp bezkluczykowy, przednie i tylne czujniki parkowania, kamera cofania, radio DAB oraz 12,3-calowy dotykowy wyświetlacz multimedialny, za pomocą którego można sterować niemal wszystkim. Czasami jednak może on być irytujący w użyciu. Obsługa klimatyzacji, ale i całego systemu nie jest z marszu intuicyjna, choć, jak wszystkich tego typu systemów, można się jej szybko nauczyć.

Ogólnie Lexus ES 300h jest naprawdę dobrą alternatywą dla głównego nurtu niemieckich pogromców szos. Jeśli szukasz wciągającego samochodu, którym jazda zapewni dreszczyk emocji… możesz być odrobinę zawiedziony. Ale jeśli szukasz czegoś wygodnego i zapewniającego bezproblemową podróż na długich dystansach, to jest to ekonomiczna opcja, uwzględniająca cichą jazdę po mieście, emanująca stylem i jakością, a przy okazji dająca wysokie prawdopodobieństwo niezawodności przez dłuższy czas. Czy zatem Lexus ES 300h jest odpowiedzią na twoje poszukiwania limuzyny z wyższej półki?

Specyfikacja

CENA 270 000 PLN

270 000 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 180 km/h

180 km/h 0-100 KM/H 8,9 sekundy

8,9 sekundy SILNIK 2,5 Hybrid

2,5 Hybrid MOC 218 KM

218 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 221 Nm