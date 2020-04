TEST: Amazon Echo Studio

Pierwsze inteligentne głośniki wyróżniały się użytecznością… i mało imponującymi możliwościami muzycznymi. Szczególnie pierwszy Echo brzmiał trochę, jakby zamknięto go w blaszanym pudełku – metalicznie i głucho. Od tej pory minęły jednak długie lata, a konsumenci zdążyli przyzwyczaić się do zupełnie innej jakości dźwięku, dlatego na rynku pojawiło się Echo Studio – głośna, ładnie grająca propozycja dla fanów Alexy.

Głośnik wpisuje się w trend zapoczątkowany przez HomePoda, ale w porównaniu z wysmakowanym designem Apple wygląda on niedopracowanie. Amazon uzbroił swój sprzęt w wyraźny, podświetlany pierścień, wielki port bass-reflex i szeroki panel sterowania na górnej ściance, przez co Echo Studio sprawia wrażenie taniej, kiczowatej konstrukcji.

Na szczęście nieatrakcyjna obudowa skrywa w sobie naprawdę zaawansowane technologie. Pierwsze uruchomienie głośnika poprzedzone jest prostym procesem konfiguracyjnym – Alexa kalibruje brzmienie tak, aby dopasować je do akustyki pomieszczenia. Dzięki temu sprzęt otrzymał wsparcie dla Dolby Atmos i technologii, którą Amazon określa mianem „3D Audio”. To specjalne, przestrzenne miksy znanych utworów, póki co oferowane jedynie za pośrednictwem niedostępnego w Polsce Amazon Music HD. Osoby zainteresowane wypróbowaniem tej funkcji muszą uzbroić się w odrobinę cierpliwości: w tym roku katalog utworów 3D ma trafić także do TIDAL-a.

Echo Studio został wyposażony w 3,5-calowego woofera, tweetera i trzy głośniki średniozakresowe. Każdy przetwornik skierowany jest w inną stronę, dzięki czemu Amazonowi udało się osiągnąć imponujące wrażenie przestrzeni, nie poświęcając jednocześnie balansu pomiędzy tonami. Brzmienie ma mocno basową charakterystykę; każdy dźwięk wybrzmiewa donośnie i soczyście, również przy pełnej głośności. Za Echo Studio stoi 330 W mocy, więc urządzenie może samo nagłośnić niewielką imprezę. To naprawdę duży krok naprzód w porównaniu z innymi propozycjami Amazona.

Obecność Dolby Atmos wskazuje, że głośnik można podłączyć do kompatybilnego systemu kina domowego jako tylną satelitę. Niestety, by skorzystać z tej opcji niezbędne jest posiadanie Amazon Fire TV, z którego dostępnością w Polsce jest bardzo słabo. Na otarcie łez pozostają nam funkcje smart home. Alexa z chęcią odpowie na nasze pytania, a jej mikrofony potrafią wyłapać polecenie również wtedy, gdy urządzenie gra bardzo głośno. Dwa egzemplarze Studio możemy połączyć w parę stereo, zaś kilka dowolnych urządzeń Echo – w system multiroom.

High-endowy głośnik Amazona pozytywnie nas zaskoczył, chociaż w polskich warunkach to sprzęt o dość ograniczonej użyteczności. Może w przyszłości, gdy Amazon zdecyduje się na wejście na nasz rynek, będziemy mogli zakosztować pełni jego możliwości?

Specyfikacja