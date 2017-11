Tesla Semi: ciężarówka elektryczna od Tesli

Podczas wczorajszej konferencji prasowej Tesla zaprezentowała jeden ze swoich najnowszych projektów. Nie jest to jednak kolejne auto osobowe, ale… ciężarówka. Oczywiście jak na produkt Tesli przystało, samochód wyposażony jest w mnóstwo elektroniki i nietypowy design.

Według Elona Muska wyglądem nowa ciężarówka przypomina pocisk. Owszem, jej gładkie linie i aerodynamiczny kształt przywodzą na myśl szybkość i nowoczesność. Ważniejsze od fajnego wyglądu są jednak kwestie techniczne. Auto może przejechać do 800 km na jednym ładowaniu, a dzięki integracji z zasilanymi solarnie ładowarkami Tesla Megacharger będzie możliwe jej doładowanie o dalsze 600 km w 30 minut. Semi będzie wyposażona w szereg systemów wspomagających kierowcę, w tym system monitorowania martwego pola, automatyczne hamowanie i układ ostrzegania przed opuszczeniem pasa ruchu. Eksploatacja ciężarówki ma być bardzo ekonomiczna i pozwolić na oszczędzenie ok. 1,6 zł na kilometr w stosunku do samochodów z silnikiem dieslowskim. Produkcja Semi ma rozpocząć się w 2019 roku.

To nie koniec nowości od Tesli. Oprócz ciężarówki zaprezentowano nowy model auta sportowego o nazwie Roadster, drugi już w ofercie Tesli. Samochód ma mieć imponujący zasięg 1000 km na jednym ładowaniu i przyspieszać do 100 km/h w jedynie dwie sekundy. Cena auta ma zaczynać się od 200 000 USD (ok. 718 000 PLN), a ma ono trafić do sprzedaży w 2020 roku.