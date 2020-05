Telewizory QLED 2020 debiutują w Polsce

Tegoroczna linia QLED to najbardziej zróżnicowana i najbogatsza dotychczas gama telewizorów Samsung. Widzowie mają do wyboru dwa modele QLED 8K i aż pięć serii QLED 4K. W 2020 roku telewizory te oferują szereg nowych funkcji i technologii, dzięki którym wrażenia z oglądania będą kompletne, a świetna jakość obrazu doskonale zgrana z dźwiękiem.

QLED 8K po raz trzeci

Samsung QLED 8K w 2020 roku to już trzecia generacja telewizorów o najwyższej rozdzielczości. W tym roku widzowie mają do wyboru dwa modele. Flagowy QLED Q950T, który dostępny będzie w trzech rozmiarach 65, 75 i 85 cali, oraz QLED Q800T z ekranem o przekątnej 65, 75 i 82 cale.

Telewizor QLED Q950T jest niezwykle innowacyjny – zarówno przez pryzmat technologiczny, jak i estetyczny. O niesamowite wrażenia z oglądania zadba Bezgraniczny Ekran, który zajmuje 99 proc. powierzchni telewizora. Niewidoczne krawędzie i smukła obudowa dodatkowo potęgują efekt wizualny, sprawiając wrażenie, że ekran jest zawieszony w powietrzu. Dbałość o każdy szczegół sprawia, że ten telewizor zachowuje lekkość i smukłość zarówno w wersji 65-, jaki i 85-calowej. Warto także dodać, że w tej mierzącej zaledwie 15 mm grubości konstrukcji wkomponowanych zostało kilkanaście głośników – a te boczne, dzięki efektownej perforacji, stanowią designerską kropkę nad „i”.

Z kolei QLED Q800T został stworzony i zaprojektowany z myślą o widzach, dla których jakość obrazu liczy się najbardziej. W tej kwestii nie uznają kompromisów, dlatego mogą liczyć na ostry, pełen nasyconych kolorów obraz bez widocznych pikseli, nawet z niewielkiej odległości.

Oba tegoroczne modele telewizorów QLED 8K oferują rozdzielczość 8K (7680×4320) i wykorzystują Sztuczną Inteligencję oraz potężny procesor Quantum 8K, który w czasie rzeczywistym analizuje obraz i dźwięk, aby każda scena była tak samo wyrazista, rzeczywista i pełna szczegółów. W połączeniu z Inteligentnym Skalowaniem, widzowie mogą być pewni, że ulubiony film oglądają w możliwie najlepszej jakości i rozdzielczości bliskiej 8K [1].

Seria QLED 4K, czyli precyzja w każdym calu

Linia QLED 4K na rok 2020 jest bogata i różnorodna. Każdy z widzów znajdzie tu telewizor, który najlepiej odpowiada jego oczekiwaniom. Do wyboru jest aż pięć modeli: Q95T, Q90T, Q80T, Q70T oraz Q60T, które oferują zakres wielkości od 43 do 85 cali [2].

Rozdzielczość 4K, 100% Natężenie Kolorów czy HDR to technologie i rozwiązania wspólne dla całej serii. Podobnie jak w modelach 8K, także tu widzowie skorzystają z zalet Inteligentnego Skalowania do 4K [3]. Wydajny procesor Quantum 4K przenalizuje źródło treści i pomoże wydobyć z filmu to co najlepsze – z lepszym odwzorowaniem szczegółów czy krawędzi.

Wrażenia z oglądania spotęguje Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie [4], czyli technologia, która precyzyjnie kontroluje ilość światła w poszczególnych częściach obrazu, dając m.in. lepszy kontrast. Z kolei Ultra Szeroki Kąt widzenia [5] sprawi, że każde miejsce na kanapie będzie tak samo dobre.

QLED 2020: nowy poziom wrażeń dźwiękowych

W tym roku Samsung równie mocno, co na jakość obrazu postawił na wrażenia dźwiękowe. W efekcie, w nowych telewizorach QLED 8K i 4K wprowadzono szereg dodatkowych technologii i funkcji.

I tak na przykład Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) [6] sprawi, że dźwięk będzie bardziej przestrzenny. System odpowiednio rozmieszczonych głośników pozwoli śledzić ruch motorówki na ekranie nie tylko wzrokiem – po prostu usłyszymy to, jak się przemieszcza.

Z kolei Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) [7] powstał w odpowiedzi na konkretną potrzebę. Każdy z nas doświadczył na pewno sytuacji, gdy w trakcie oglądania, za ścianą nieoczekiwanie rozpoczęły się prace remontowe z użyciem wiertarki. W odpowiedzi nasza ręka zapewne odruchowo sięgała po pilota, aby podnieść głośność i słyszeć lepiej. Teraz Aktywny Wzmacniacz Głosu zrobi to za nas, a my nie stracimy żadnego słowa. A gdy hałas przycichnie, poziom dźwięku wróci do tego pierwotnego.

Szukając nowych możliwości, które pozwolą zmaksymalizować technologie zastosowane w telewizorach i soundbarach, Samsung stworzył Q-Symphony [8], czyli unikatowy system nagłośnienia. Po podłączeniu soundbara Samsung górne i boczne głośniki telewizora wykorzystywane są tu jako dodatkowy kanał audio. Dzięki temu telewizor i soundbar tworzą wyjątkowo zgrany duet.

Jeszcze bardziej „smart”

W tym roku telewizory QLED są jeszcze bardziej „smart”. Ze sprawnym i niezawodnym systemem Tizen zarówno pierwsza konfiguracja, jak i codzienne użytkownie będą szybkie i przyjemne. Oferta aplikacji dostępnych na Samsung Smart TV stale rośnie, a obok tych filmowych, takich jak Netflix, HBO GO, Rakuten czy Cineman, coraz więcej jest aplikacji muzycznych z właśnie dodaną Apple Music na czele.

Smart TV to dla firmy Samsung coś więcej niż telewizor podłączony do Internetu. To także kwestia łatwości obsługi czy współpracy z innymi urządzeniami. Właśnie dlatego w tegorocznych telewizorach QLED, oprócz dobrze znanych rozwiązań, jak choćby Jeden Pilot, znajdziemy szereg nowych funkcji.

Jedną z nich jest automatyczna Funkcja Adaptacji Obrazu. Teraz pora dnia i oświetlenie nie mają znaczenia. Telewizor cały czas reaguje na panujące dookoła warunki i automatycznie reguluje jasność, a my możemy cieszyć się niezmiennie perfekcyjnym obrazem.

W ramach Połączenia z Telefonem widzowie będą mogli przenieść swoje mobilne doświadczenia na duży ekran telewizora. Korzystając z funkcji Dotknij i wyświetllustrzaną kopię swojego smartfona uzyskają, dotykając urządzeniem mobilnym obudowy telewizora.

Dzięki MultiView będą mogli podzielić ekran telewizora na dwie części i podczas oglądania filmu jednocześnie korzystać ze smartfona. Do wyboru jest wiele różnych opcji układu tych dwóch okien. Z kolei funkcja Wizualizacji muzyki zaproponuje efekty wizualne dobrane do nastroju i rodzaju muzyki odtwarzanej ze smartfona połączonego z telewizorem poprzez Bluetooth.

Telewizor QLED, czyli najlepszy przyjaciel konsoli

Prezentując serię QLED na rok 2020 Samsung nie zapomniał o graczach. Oprócz znanych i lubianych rozwiązań, takich jak Automatyczny Tryb Gra, niski Input lag czy system poprawy płynności i ostrości obrazu Game Motion Plus, pojawiło się kilka nowości. I tak na przykład funkcja Real Game Enhancer+ [9] w połączeniu z Dynamicznym Korektorem Czerni zadba o więcej detali w ciemnych scenach, co z pewnością nie raz pozwoli zbudować przewagę nad przeciwnikiem.

Całkowicie nową funkcją jest Game Multi-View, dzięki której korzystając z podpowiedzi jeszcze szybciej można będzie pokonać przeszkody w rozgrywce. W praktyce na ekranie telewizora pojawi się dodatkowe okno, gdzie obejrzymy na przykład film instruktażowy z YouTube. To świetne rozwiązanie dla graczy, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności.

Tryb Ambient z „plusem”

Tryb Ambient., który zmienił rolę telewizora we wnętrzu i jednocześnie stał się stylową wizytówką serii QLED w tym roku dostaje nowe tryby i „plusika” w nazwie. W ramach Trybu Ambient+ [10] pojawiły się nie tylko nowe motywy, ale także m.in. dodatkowa kategoria animacji o nazwie Relaks.

Telewizory QLED to dzieła sztuki użytkowej. W tym roku wśród nowości m.in. Bezgraniczny Ekran, który daje poczucie nieskończoności i zapewnia wrażenia bez ograniczeń. Rozwiązanie znajdziemy w modelu QLED 8K Q950T.

Minimalizm wciąż w modzie, dlatego w Q950T oraz Q95T oferują Połączenie Jednym Prawie Niewidocznym Przewodem, który powala zaaranżować przestrzeń, tak jak chcemy, a plątanina kabli odejdzie w zapomnienie.

[1] Działanie funkcji Inteligentnego Skalowania zależy od jakości i rodzaju materiału wejściowego. Skalowanie może nie działać na materiały przesyłane z komputera lub w trybie Gra.

[2] Dostępne wielkości ekranu mogą się różnić w zależności od modelu.

[3] Działanie funkcji Inteligentnego Skalowania zależy od jakości i rodzaju materiału wejściowego. Skalowanie może nie działać na materiały przesyłane z komputera lub w trybie Gra. Funkcja nie dotyczy modelu Q60T.

[4] W modelach Q95T, Q90T, Q80T.

[5] W modelach Q95T, Q90T oraz Q950T, Q800T.

[6] W modelach Q950T, Q800T oraz Q95T, Q90T, Q80T (bez 49Q80T).

[7] W modelach Q950T, Q800T, Q95T,Q90T, Q80T, Q70T.

[8] W modelach Q950T, Q800T oraz Q95T, Q90T, Q80T.

[9] Funkcja Real Game Enhancer+ dostępna jest dla wybranych konsoli i telewizorów QLED Q95T, Q90T, Q80T i Q70T, a także obu modeli QLED 8K.

[10] Tryb Ambient+ dostępny od modelu Q70T. Tryb Ambient w modelu Q60T.