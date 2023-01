Telewizory Neo QLED w tym roku m.in. z remasteringiem HDR i nowościami SmartThings

Najnowsza gama telewizorów Neo QLED 8K Excellence Line i 4K niezmiennie adresuje potrzeby najbardziej wymagających widzów.

Najwyższą jakość obrazu zapewnia zaawansowany Neuronowy Procesor AI, który potęguje możliwości i precyzję podświetlenia Quantum Mini LED z 14-bitowym przetwarzaniem i skalowaniem obrazu dzięki sztucznej inteligencji. Realizm obrazu wspierany jest dodatkowo przez technologię Wzmocnienia Głębi Obrazu Pro oraz lepszą kontrolę nad podświetleniem kształtów, co nadaje efekt trójwymiarowości.

Wraz z linią telewizorów Neo QLED na 2023 rok Samsung wprowadza Automatyczny Remastering HDR. Wykorzystuje on technologię głębokiego uczenia do analizowania i stosowania efektów HDR w czasie rzeczywistym do treści SDR scena po scenie. Dzięki temu treści SDR stają się bardziej realistyczne, wyraziste i żywsze, a to przekłada się na jeszcze lepsze wrażenia z oglądania.

Ponadto użytkownicy SmartThings nie muszą już kupować oddzielnego klucza sprzętowego SmartThings do podłączania urządzeń Zigbee i Thread oraz sterowania nimi. W 2023 roku jednoukładowy moduł SmartThings wykorzystujący protokoły ZigBee, Matter i Thread zostanie bezpośrednio wbudowany w produkty Samsung. Aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z urządzeń współpracujących w sieci, moduł SmartThings automatycznie synchronizuje urządzenia w celu łatwiejszego sterowania nie tylko urządzeniami Samsung, ale także sprzętem innych firm i urządzeniami IoT. Nowe funkcje to m.in.: