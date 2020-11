Telewizor OLED – dlaczego warto go kupić?

Klienci poszukujący odbiornika telewizyjnego dla siebie, coraz częściej decydują się na telewizor OLED. Są one dostępne na rynku już od paru lat, cieszą się również bardzo dobrymi parametrami. Dlaczego warto zainteresować się właśnie takim rozwiązaniem? Jakie można zaobserwować różnice pomiędzy technologią OLED oraz QLED. Na jakie elementy należy zwrócić uwagę, by cieszyć się z satysfakcjonującego zakupu?

Czym są telewizory OLED? Czy różnią się telewizory OLED od QLED? W jakiej rozdzielczości dostępne są telewizory OLED? Którzy producenci mają w swojej ofercie telewizory OLED? Na co zwrócić uwagę wybierając telewizor OLED?

Czym są telewizory OLED?

OLED oznacza diodę elektroluminescencyjną, która wykonana została ze związków organicznych. Projektanci telewizorów skorzystali z faktu, iż taki rodzaj diody jest znacznie mniejszy od klasycznych LEDów. W rezultacie każdy piksel ma swoje osobne źródła światła w postaci OLED. Takie rozwiązanie sprawia, że panele telewizora nie potrzebują dodatkowego podświetlenia. Pojawiający się na ekranie obraz, powstaje dzięki zastosowaniu specjalnych filtrów. W odpowiednim momencie nakładają się one na panel i dostosowują kolory do wyświetlanej na ekranie treści. OLED TV zyskuje obecnie coraz większą popularność.

Czy różnią się telewizory OLED od QLED?

Technologia QLED została opatentowana przez firmę Samsung. Zostały w niej wykorzystane nanokryształy, które montuje się pomiędzy elementami podświetlenia telewizora oraz filtrami kolorów. W rezultacie udało się osiągnąć bardzo zadowalające rezultaty. Obraz charakteryzuje się wysoką jakością i żywymi kolorami. Tego rodzaju rozwiązanie, technologicznie jest bardziej zbliżone do tego, które stosowane było w klasycznych telewizorach LCD. Nie występują w nich jednak charakterystyczne wady, które pojawiały się czasami w starszych typach ekranów. Telewizory QLED posiadają ekrany ciekłokrystaliczne o ulepszonej i nowocześniejszej konstrukcji.

OLED to głównie emisja samodzielnego światła przez każdy piksel. Dodatkowo takie telewizory oferują swoim użytkownikom praktycznie nieskończony kontrast. Obraz ma żywe kolory i bardzo głęboką czerń. Kontrast pozostaje niezmieniony bez względu na to, pod jakim kątem patrzy się na ekran. To także świetne rozwiązanie dla miłośników gier, bowiem podczas rozgrywki występuje bardzo niewielkie opóźnienie na ekranie.

W jakiej rozdzielczości dostępne są telewizory OLED?

Wraz z pojawieniem się na rynku nowych, większych telewizorów, rozpoczęto stosowanie coraz większych rozdzielczości, które zagwarantować miały jak najlepszą jakość obrazu. W telewizorach OLED spotkać można się ze standardami 4K Utra HD lub 4K UHD. Matryca OLED w telewizorze, wyposażona w technologię 4K, to przede wszystkim większa liczba pikseli i lepszy obraz. Jest to najbardziej zauważalne na telewizorach o większej przekątnej ekranu. Niezależnie od zastosowanego formatu ekranu, obraz 4K jest znacznie czystszy, ostrzejszy oraz pozwala na wyświetlenie większej ilości drobnych detali.

Którzy producenci mają w swojej ofercie telewizory OLED?

Na rynku znaleźć można wiele interesujących propozycji telewizorów w technologii OLED. Skorzystać można między innymi z bogatej oferty sklepów internetowych. Z parametrami poszczególnych modeli zapoznać można się za pośrednictwem strony https://www.neonet.pl/rodzaj-matrycy/oled.html. Klienci skorzystać mogą ze znanych i cenionych na rynku marek, które gwarantują wysokość jakoś oferowanych produktów. Należą do nich między innymi LG, Philips lub Sony.

Na co zwrócić uwagę wybierając telewizor OLED?

Przed zakupem telewizora należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych aspektów. Jednym z najważniejszych jest przekątna jego ekranu. Wielkość telewizora powinna być ściśle dopasowana do możliwości pomieszczenia, w którym się on znajdzie. Związane jest to ściśle z odległością, która powinna być zachowana podczas korzystania z telewizora. Stawiając telewizor pomiędzy meblami, koniecznie należy również zapoznać się z jego szerokością. Nowoczesne telewizory w większości przypadków wyposażone zostały również w system Smart TV. Dzięki temu istnieje możliwość połączenia telewizora z internetem, co znaczącą zwiększa jego funkcjonalność. W rezultacie użytkownicy zyskują możliwość korzystania z dodatkowych serwisów i aplikacji, takich jak na przykład YouTube, Netflix lub HBO GO. Ważne są parametry techniczne. Zaliczamy do nich rozdzielczość ekranu oraz częstotliwość jego odświeżania. Najlepiej sprawdzą się egzemplarze obsługujące technologię 4K. W przypadku odświeżania ekranu parametr wyrażony został w hertzach. Absolutne minimum to 50 Hz, jednak znacznie lepiej sprawdzają się telewizory z odświeżaniem na poziomie 100 Hz. Przed zakupem można sprawdzić rodzaj łączności bezprzewodowej zastosowanej w telewizorze. Zwykle będzie to Wi-Fi, Bluetooth lub DLNA. Telewizory posiadają także dodatkowe funkcjonalności, jak na przykład możliwość nagrywania materiału bezpośrednio na pendriva. Charakteryzują się również odmienną liczbą portów i złącz, takich jak USB lub HDMI.