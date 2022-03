Therion na dwóch koncertach w Polsce￼

Dobra wiadomość dla fanów Therion. Szwedzki zespół grający eklektyczny metal symfoniczny, już wkrótce zaprezentuje nam album Leviathan II. Pod koniec roku, wyruszy on natomiast w promującą krążek trasę koncertową, która obejmie także Polskę.

Leviathan II to drugi z trzech albumów składających się na trylogię Leviathan. Stanowi ona powrót do cięższych, symfonicznych korzeni zespołu, od których Therion odszedł na poprzednim wydawnictwie Beloved Antichrist. Jej pierwsza część, wydany w 2021 roku Leviathan, podbił serca fanów i krytyków, łącząc w sobie to, co najbardziej lubimy w muzyce zespołu: teksty o mitologiczno-okultystycznej tematyce, podniosłe partie wokalne i chwytliwe riffy.

Fanów Therion na pewno ucieszy fakt, że grupa pojawi się w Polsce w ramach trasy Leviathan II – Tour 2022 na aż dwóch koncertach: 29 listopada w krakowskim klubie Studio i 30 listopada w warszawskiej Progresji. Sprzedaż biletów na te wydarzenia rozpocznie się od 1 marca od godziny 12:00 na stronach Eventim.pl, Ebilet.pl oraz Biletin.pl. Kolekcjonerska edycja biletów jest ponadto dostępna w oficjalnym sklepie internetowym Metal Mind Productions.

Bilety na koncert w Krakowie będą kosztowały 130 PLN (miejsca stojące)/160 PLN (siedzące) w przedsprzedaży oraz 150 PLN/180 PLN w dniu koncertu. W Warszawie, zapłacimy 130 PLN w przedsprzedaży i 150 PLN w dniu wydarzenia.