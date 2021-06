Tamagotchi powraca… jako smartwatch

Niegdyś hit wszystkich podstawówek i zmora nauczycieli, piszczące wirtualne zwierzaki wciąż są popularną zabawką dla najmłodszych (i nie tylko). Na 25-lecie popularnej marki, jej właściciel, firma Bandai, zdecydowała się wypuścić specjalną edycję Tamagotchi w smartwatchu… no, opasce fitness.

Chociaż do interakcji z oryginalnymi zwierzakami służyły wyłącznie przyciski, Tamagotchi Smart został także wyposażony w ekran dotykowy LCD – dzięki niemu możemy fizycznie pogłaskać swojego wirtualnego podopiecznego – oraz mikrofon. System rozpoznawania głosu jest dość uproszczony: zwierzątko nie reaguje na konkretne komendy, a na sam głos użytkownika.



Oprócz gry, zabawka będzie wyposażona w zegarek z kilkoma tarczami i krokomierz oraz integrację ze specjalnymi kartami TamaSma – znajdą się na nich nowe rodzaje wirtualnych zwierzaków, jak również dodatkowe akcesoria, jedzenie i ubranka. Bateria smartwatcha ma starczać na 30 dni zabawy.



Tamagotchi Smart pojawi się w sprzedaży w listopadzie – zegarek będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych (różowej i morskiej) w cenie 7 480 JPY (ok. 260 PLN), zaś dodatkowe karty to koszt 1 100 JPY (ok. 40 PLN). Zabawkę można także wygrać na loterii, trwającej do 2 lipca – szczęśliwych zwycięzców poznamy w przyszłym miesiącu.