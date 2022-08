Sztuka na wakacjach, czyli The Frame podczas sopockich aukcji DESA Unicum

Już niebawem kultowy Sofitel Grand Sopot jak co roku otworzy się na sztukę. Od 8 do 13 sierpnia będzie tam można obejrzeć jednocześnie aż trzy sąsiadujące ze sobą niezwykłe wystawy, podczas których zaprezentowane zostaną m.in. dzieła Zdzisława Beksińskiego czy Juliusza Kossaka. Telewizor Samsung The Frame będzie częścią tych wystaw i to właśnie na jego rewolucyjnym matowym ekranie zaprezentowane zostaną wybrane obrazy.

W programie są trzy wystawy i zamykające je aukcje. Odwiedzający będą mogli zanurzyć się w różnych nurtach i bliżej poznać twórczość tak wybitnych autorów jak Zdzisław Beksiński czy obejrzeć 23 obrazy Juliusza, Wojciecha i Jerzego Kossaków. Niezwykłą atrakcją pierwszej wystawy i aukcji będzie cykl 12 kompozycji wykonanych akwarelą i tuszem do powieści „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, które stworzył najstarszy z rodu Kossaków – Juliusz.

Druga wystawa przeniesie odwiedzających do fantastycznego i surrealistycznego świata. To tu zobaczyć będzie można powstały w latach 90. obraz Zdzisława Beksińskiego „Bez tytułu (Z2)”. Wśród innych artystów m.in. Tomasz Sętowski, tworzący w nurcie realizmu magicznego. Jego bajkowe sceny zdobyły uznanie na całym świecie, także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie prezentował swoje prace w Burj Al Arab, Abu Dhabi Cultural Foundation i Emirates Towers. Na wystawie znajdą się także prace Jerzego Mroza i Jacka Yerki.

Trzecia wystawa to prace młodych polskich artystów. Tu swoje dzieła zaprezentują m.in. trójmiejska malarka Bożena Sieczyńska, a także Marcin Tomaszewski, Michał Mąka czy Magdalena Jędrzejczyk, której płótno „Żółte slipy” wręcz idealnie nawiązuje do letniej odsłony cyklu Młodej Sztuki.

Telewizor Samsung The Frame, ze swoim minimalistycznym designem, idealnie odnajdzie się w każdym z tych nurtów. Doskonała reprodukcja i natężenie kolorów, przejścia tonalne, oddanie detali i półcieni powodują, że oglądający sztukę często zastanawiają się, czy mają przed sobą obraz czy telewizor. Nowa Matowa Powłoka redukuje odbicia i refleksy światła pozwalając skupić się na obrazie.

The Frame to także doskonały telewizor z szybkim i intuicyjnym menu, który zamiast czarnego ekranu może stać się miejscem kontemplacji sztuki czy też emocji utrwalonych na wakacyjnych zdjęciach. Opcjonalne wymienne ramki, dostępne w różnych kolorach i stylach, w połączeniu z Dopasowanym Uchwytem ściennym pomagają wyeksponować ulubione dzieło na wiele różnych sposobów.

Wszystkie wystawy oglądać można w Sofitel Grand Sopot od 8 do 13 sierpnia w godzinach 11-19. 9 sierpnia o 18:00 DESA Unicum zaprasza na oprowadzania kuratorskie po 3 ekspozycjach. Wstęp wolny.

DESA Unicum to jeden z wiodących domów aukcyjnych w Polsce. W 2021 roku zorganizowała 202 aukcje (stacjonarne i online), podczas których wylicytowano obiekty o łącznej wartości ponad 280 mln zł. Samsung The Frame i The Serif są partnerami tego domu aukcyjnego.

Daty sopockich aukcji: