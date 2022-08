Nowy trailer do Soul Hackers 2

ATLUS, twórcy docenianej serii Shin Megami Tensei, Catherine i Persona, ujawnili więcej na temat historii i postaci z Soul Hackers 2. Obejrzyj najnowszy zwiastun poniżej.

Soul Hackers 2 zadebiutuje 26 sierpnia na platformach nowej generacji: PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a także Xbox One, PlayStation 4 i PC. To gra RPG, której akcja toczy się w cyberpunkowej Japonii. W blasku neonów postęp technologiczny powoduje, że ludzie są konsumowani przez wygodę. W cieniu tej rzeczywistości szykuje się wojna z wykorzystaniem nieziemskich mocy „Demonów”. Egzystując w morzu danych ludzkości, cyfrowy umysł przekształcił się w świadomość: Aion. Obserwując ludzkość z daleka, Aion oblicza, że ​​nieuchronna jest katastrofa kończąca świat i tworzy dwóch agentów do walki z nią: Ringo i Figue. Agenci Aiona muszą zbadać i zapobiec efektowi motyla, który doprowadzi do końca świata.