Sztuczna inteligencja od NVIDIA retuszuje zdjęcia

Fotografia to jedna z dziedzin, w której najłatwiej zaobserwować rozwój systemów AI. Wystarczy spojrzeć na nową technologię opracowaną przez Nvidię. Potrafi ona naprawić błędy i niedoskonałości każdego zdjęcia – nawet takiego, którego wcześniej nie „widziała”.

Za technologię rekonstrukcji zdjęć odpowiedzialni są badacze Nvidii, naukowcy z MIT oraz Uniwersytetu w Aalto. Jej podstawą są algorytmy głębokiego uczenia maszynowego. Sztuczna inteligencja została wytrenowana do wyszukiwania zakłóceń na fotografiach cyfrowych poprzez analizę zdjęć z różnymi błędami. Do korekcji obrazu wystarczy jedynie on sam, ale AI musi „obejrzeć” go dwukrotnie. W ciągu kilku milisekund sztuczna inteligencja usuwa ze zdjęć różnego rodzaju szumy (w tym gaussowski czy „sól i pieprz”), pojedyncze artefakty oraz tekst i znaki wodne. Aby procedura działała prawidłowo, potrzebna jest potężna karta graficzna – w teście wykorzystywana była Nvidia Tesla P100 obsługująca bazę danych złożoną z 50 000 obrazów.

Według Nvidii technologia ta może przydać się nie tylko profesjonalnym fotografom, ale także specjalistom ze skrajnie odmiennych dziedzin. Przykładowo, odszumianie obrazów uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego pozwoli lekarzom na dokładniejszą diagnozę stanu pacjenta. Sztuczna inteligencja może przydać się również policji – pomoże ona w uzyskaniu wyraźniejszych obrazów z kamer bezpieczeństwa.