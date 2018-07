HTC zapowiada Exodus – telefon w technologii blockchain

Technologia blockchain to podstawa najpopularniejszych kryptowalut, w tym Bitcoina i Ethereum. Zapewnia ona dodatkowe bezpieczeństwo transakcji i ochronę przed zewnętrzną ingerencją w zgromadzone środki. Na bazie blockchain powstają także urządzenia, w tym zapowiedziany smartfon HTC Exodus.

Na czym będzie polegał blockchainowy telefon? Głównym założeniem przyświecającym projektantom HTC Exodus jest decentralizacja aplikacji. Większość usług, z których korzystamy na telefonach, w pewnym stopniu oparta jest na dostępie do chmury danych. Przechowywane są w niej wszystkie funkcje programu i dane użytkowników. Zdecentralizowane aplikacje nie posiadają połączenia z jednym konkretnym serwerem, a informacje przechowywane są w połączonych ze sobą blokach. To właśnie te połączenia służą do walidacji przeprowadzanych operacji. HTC Exodus będzie mógł współpracować z decentralizowanymi aplikacjami, a także będzie wyposażony w tzw. zimny portfel. Umożliwia on przechowywanie kryptowalut i kluczy transakcyjnych bez dostępu do sieci oraz odzyskiwanie straconych kluczy.

Ciekawym dodatkiem do HTC Exodus ma być również opisywana na naszych łamach gra blockchainowa CryptoKitties. Pozwala ona na naukę obracania kryptowalutami w przyjaznej dla użytkownika formie polegającej na zbieraniu i rozmnażaniu komiksowych kotów. HTC zapowiada, że to pierwsza z wielu gier w tej technologii, które trafią na Exodusa. Posiadacze HTC U12+ również będą mogli zainstalować tę aplikację i spróbować swoich sił w hodowli wirtualnych zwierzaków.

Specyfikacja HTC Exodus nie została jeszcze podana, ale wiadomo, że cena telefonu kształtowała się będzie w okolicach 1 000 USD (ok. 3 700 PLN) – dokładną kwotę poznamy pod koniec sierpnia. Możemy jednak przypuszczać, że w tej cenie dostaniemy urządzenie o możliwościach i wydajności flagowca. Smartfon można rezerwować przez oficjalną stronę producenta. HTC nie jest jedyną marką rozwijającą technologię blockchain. Do sieci trafiły również informacje na temat telefonu Sirin Labs Finney wyposażonego w portfel kryptowalut z osobnym wyświetlaczem.