Sztuczna inteligencja DeepMind mistrzem w StarCraft II.

AI może zostać wytrenowana do wykonywania prawie każdego zadania, od optymalizacji zdjęć i sposobu wyświetlania obrazu po gry komputerowe. W niektórych tytułach idzie jej naprawdę nieźle.

Należący do Google projekt DeepMind poinformował właśnie, że trenowana przez naukowców sztuczna inteligencja AlphaStar osiągnęła najwyższy poziom zaawansowania w grze StarCraft II. Komputer zdobył rangę Grandmaster, która do tej pory dostępna była jedynie dla najlepszych graczy. Oznacza to, że starciu z ludźmi AlphaStar będzie wygrywała w średnio 99,8% przypadków. Co najciekawsze, sztuczna inteligencja potrafi rozstrzygać potyczki na swoją korzyść za pomocą różnych strategii i wszystkich dostępnych ras. Udaje się jej to nawet wtedy, gdy zostaną na nią nałożone obostrzenia, na przykład w postaci ograniczenia widoczności mapy oponenta.

AlphaStar nabył te imponujące umiejętności w serii kilku turniejów StarCrafta II, w których rywalizował z prawdziwymi graczami, kalkulując stopień poprawności każdego ruchu i wybierając te o najwyższym prawdopodobieństwie sukcesu. To pierwsza sztuczna inteligencja o takim poziomie zaawansowania w grach RTS. Zebrane w projekcie doświadczenia przyczynią się do udoskonalenia systemów dynamicznego uczenia maszynowego, które w przyszłości mogą trafić do autonomicznych samochodów i przemysłowych robotów.