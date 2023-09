System macOS Sonoma dostępny

System macOS Sonoma jest już dostępny w formie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania. Niesie ze sobą mnóstwo nowych funkcji, dzięki którym z komputerem Mac pracuje i odpoczywa się jeszcze lepiej. W systemie macOS Sonoma umieszczane na biurku widżety zapewniają nowe sposoby personalizacji Maca i pozwalają więcej zdziałać. Do tego nowe, przepiękne wygaszacze ekranu, duże zmiany w Safari i wideorozmowach oraz lepsza optymalizacja gier sprawiają, że z Maca korzysta się jeszcze przyjemniej.

Widżety i wygaszacze ekranu

W systemie macOS Sonoma widżety można umieszczać bezpośrednio na biurku. Będą naturalnie wtapiać się w tapetę, gdy inne okna pozostaną otwarte. Co więcej, widżety stają się interaktywne, co pozwala użytkownikom odhaczać przypomnienia, odtwarzać i wstrzymywać multimedia, sterować inteligentnym domem i wykonywać różne inne zadania wprost z widżetu na biurku. Ponadto dzięki magii integracji użytkownicy mogą dodatkowo personalizować Maca przy użyciu widżetów z iPhone’a. Nowa kolekcja wygaszaczy ekranu w systemie macOS Sonoma zawiera fantastyczne animacje prezentujące w zwolnionym tempie filmowe ujęcia przepięknych zakątków świata, na przykład panoramę Hongkongu, piaskowcowe płaskowzgórza Monument Valley w Arizonie i faliste wzgórza w okolicach Sonomy na północy Kalifornii. Natomiast po zalogowaniu wygaszacze ekranu płynnie zmieniają się w tapetę biurka.

Większa produktywność podczas wideokonferencji

W systemie macOS Sonoma udoskonalono i rozbudowano zestaw funkcji, które umożliwiają użytkownikom prezentowanie i udostępnianie treści w aplikacjach wideokonferencyjnych. Nakładka prezentera pokazuje użytkowników na tle treści, które przedstawiają, a Reakcje pozwalają dzielić się odczuciami za pomocą prostych gestów dłonią. Wywołują one ciekawe, wypełniające cały kadr efekty 3D, takie jak baloniki, konfetti czy serduszka.

Udoskonalone przeglądanie internetu w Safari

Profile w Safari pozwalają rozdzielać dane przeglądania na kategorie tematyczne, na przykład na pracę i szkołę, żeby można się było między nimi szybko przełączać. Przeglądanie prywatne działa jeszcze lepiej za sprawą dodatkowych zabezpieczeń chroniących przed najbardziej zaawansowanymi technikami śledzenia użytkowników. Okna w trybie przeglądania prywatnego blokują się, gdy nie są używane, a specjalne mechanizmy zapobiegają wczytywaniu znanych elementów śledzących. Oprócz tego użytkownicy Safari mogą teraz – tak jak w przypadku aplikacji – dodać każdą stronę internetową do Docka wraz z uproszczonym paskiem narzędzi i powiadomieniami. Dzięki temu ze stron korzysta się podobnie do aplikacji.

Wciągająca rozgrywka

Dzięki czipom Apple gry na dziesiątkach milionów komputerów Mac działają wydajnie i energooszczędnie, imponując przy tym spektakularną grafiką. System macOS Sonoma sprawia, że rozgrywka upływa jeszcze przyjemniej w trybie Gra. Zapewnia on stabilniejszą liczbę klatek oraz znacząco zredukowane opóźnienia w przekazywaniu poleceń i sygnału audio z popularnych kontrolerów i AirPods. Tryb Gra jest dostępny we wszystkich grach, w tym w nowych i nadchodzących produkcjach na Maca, takich jak Death Stranding Director’s Cut, Stray, Layers of Fear czy SnowRunner.

Dodatkowe zmiany i udoskonalenia w systemie macOS Sonoma

Notatki : Użytkownicy mogą przeglądać pliki PDF i skany prezentacji, zadań, artykułów naukowych i innych dokumentów w aplikacji Notatki. Mogą też tworzyć linki prowadzące z jednej notatki do drugiej, tak by powiązać ze sobą różne pomysły i treści.

: Użytkownicy mogą przeglądać pliki PDF i skany prezentacji, zadań, artykułów naukowych i innych dokumentów w aplikacji Notatki. Mogą też tworzyć linki prowadzące z jednej notatki do drugiej, tak by powiązać ze sobą różne pomysły i treści. Hasła : Z zestawu haseł mogą teraz korzystać grupy. Każda osoba w grupie może dodawać i edytować hasła, aktualizując je, a ponieważ współdzielenie odbywa się za pośrednictwem Pęku kluczy iCloud, hasła są szyfrowane podczas przechowywania i przesyłania. Ponadto jednorazowe kody weryfikacyjne odebrane w aplikacji Mail będą teraz wpisywane automatycznie w Safari, co ułatwi bezpieczne logowanie się bez opuszczania okna przeglądarki.

: Z zestawu haseł mogą teraz korzystać grupy. Każda osoba w grupie może dodawać i edytować hasła, aktualizując je, a ponieważ współdzielenie odbywa się za pośrednictwem Pęku kluczy iCloud, hasła są szyfrowane podczas przechowywania i przesyłania. Ponadto jednorazowe kody weryfikacyjne odebrane w aplikacji Mail będą teraz wpisywane automatycznie w Safari, co ułatwi bezpieczne logowanie się bez opuszczania okna przeglądarki. Wiadomości : Filtry wyszukiwania i funkcja odpowiadania machnięciem ułatwiają codzienną komunikację. Do tego nowe naklejki Live Sticker mogą być tworzone i synchronizowane w obrębie systemów macOS, iOS i iPadOS.

: Filtry wyszukiwania i funkcja odpowiadania machnięciem ułatwiają codzienną komunikację. Do tego nowe naklejki Live Sticker mogą być tworzone i synchronizowane w obrębie systemów macOS, iOS i iPadOS. Przypomnienia : Inteligentne listy zakupów w aplikacji Przypomnienia usprawniają cotygodniowe zakupy. Listy są uporządkowane w sekcje i pokazane w układzie poziomym za sprawą nowego widoku kolumnowego.

: Inteligentne listy zakupów w aplikacji Przypomnienia usprawniają cotygodniowe zakupy. Listy są uporządkowane w sekcje i pokazane w układzie poziomym za sprawą nowego widoku kolumnowego. Klawiatura : Zupełnie nowa funkcja autokorekty działa dokładniej, a propozycje poprawek łatwiej jest skorygować. Uzupełnienia pojawiające się bezpośrednio przy tekście pomagają w szybkim kończeniu zdań, a Dyktowanie jeszcze skuteczniej rozpoznaje mowę i pozwala płynnie przełączać się między mówieniem a pisaniem.

: Zupełnie nowa funkcja autokorekty działa dokładniej, a propozycje poprawek łatwiej jest skorygować. Uzupełnienia pojawiające się bezpośrednio przy tekście pomagają w szybkim kończeniu zdań, a Dyktowanie jeszcze skuteczniej rozpoznaje mowę i pozwala płynnie przełączać się między mówieniem a pisaniem. Udostępnianie ekranu: Nowy tryb wysokiej wydajności w aplikacji Udostępnianie ekranu zapewnia niezwykle responsywny zdalny dostęp za pośrednictwem interfejsów o wysokiej przepustowości. Dzięki temu profesjonalni twórcy mogą skutecznie pracować zdalnie.

Dostępność

macOS Sonoma to bezpłatna aktualizacja oprogramowania, która jest dostępna od dziś. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich regionach, językach lub na wszystkich urządzeniach. Więcej informacji i pełną listę funkcji można znaleźć na stronie apple.com/pl/macos/sonoma.